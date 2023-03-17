台積電侯永清：地緣政治增加的成本誰來負擔 是供應鏈的挑戰

高通 (QCOM-US) 今 (17) 日舉辦台灣產業高峰會，提及地緣政治帶來的影響，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 歐亞業務及技術研究資深副總侯永清表示，地緣政治是人為因素，但在整體供應鏈成本增加的過程中，要由誰負擔這成本，將是所有企業要面對的挑戰。

此次出席業者包括高通、台積電與日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)，分別為全球 IC 設計龍頭、全球晶圓代工龍頭以及全球封測龍頭。

侯永清指出，以往大家都希望在自家隔壁就有合作夥伴，但隨著地緣政治發生，企業突然要開始分散風險，從經濟角度來看不是那麼自然的事，比較是人為因素，像「買保險這樣的成本」是要反映給客戶或自行吸收，甚至是反映在終端售價等，這都是供應鏈需要面對的議題。

針對跨國企業，侯永清認為，從客戶需求來看，走出台灣變成不得不的選擇，且在台灣環境資源相對有限，如水、電與土地等，因此必須往外發展，但發展的過程會遇到兩大挑戰，包括人才、文化與管理。

首先，人才不足的問題不僅存在於台灣，包括美國、日本與歐洲等都有相同現象，若半導體是未來主要載具的話，人才要如何貼合產業成長、進一步去支撐產業，是相當重要的，也希望大家集思廣益。

第二，跨國企業必須克服文化差異，不將自身文化強行灌輸至對方身上，而須了解當地文化，以開放、創新的心態面對。

日月光投控營運長吳田玉指出，地緣政治仍要從客戶分布著手，有些客戶對地緣政治比較敏感，有些則對成本與價錢比較敏感，對全球各個板塊有不同的因應之道，產業也在震盪中找尋適合的模式，對日月光集團來說，全球布局這件事勢在必行，但要如何去定義問題與時間軸，還有很大量的功課要做。