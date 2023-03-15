矽谷銀行破產風暴 踩雷的遠不止新創公司

為大量新創公司提供銀行服務的矽谷銀行（SVB），引發新創公司創始人警鈴大作，但受矽谷銀行倒閉波及的遠不止新創公司。

《財星》雜誌分析的數據顯示，矽谷銀行是約 50% 新創公司的首選金融機構，近年來還為約 1,074 家私募股權和創投公司托管資產。

由 Castle Hall Diligence 根據美國證券交易委員會（SEC）公開年度文件匯編的數據顯示，截至 2021 年年底，Andreessen Horowitz、General Catalyst、Accel 及 Benchmark Capital 等 1,074 家私募股權和創投公司至少存放 5,994 檔基金的部分資產。這近 6,000 檔基金的總資產為 8,630 億美元，外界並不清楚由矽谷銀行托管的資產比率。

雖然在 SEC 註冊的創投公司或私募股權投資公司，必須披露把各基金資產存在哪些銀行，但他們無需通報有多少資金存在矽谷銀行。而且，各公司每年只需要報告一次，因此，該分析是基於最新可用數據，這意味著這些數據可能無法準確反映每家公司在矽谷銀行倒閉時的情況。

即便如此，這些數據還是反映矽谷銀行在私募市場的地位，不僅為私募基金提供貸款服務，還為創投公司提供托管服務。由於法律要求創投公司把基金資產「托管」在金融機構，他們使用「托管人」，也就是由矽谷銀行等銀行來監控和保管資金，確保資金不被盜或丟失。

「這份文件顯示了矽谷銀行的規模和足跡。」Castle Hall Diligence 創始人 Christopher Addy 表示：「將 6,000 檔基金儲存在相對較小的銀行，這真的很獨特——這種現象在債券、避險基金或房地產領域是不存在的。」

矽谷銀行是美國第 16 大銀行，與美國銀行、摩根大通等金融機構相比，規模相對較小，但其客戶群高度集中在新創公司和創投領域。數據顯示，矽谷銀行的客戶群涵蓋所有大咖創投和私募股權公司，包括 General Catalyst、Union Square Ventures、Thrive Capital、Two Sigma、Accel、Seven Seven Six、Union Capital Partners 等 1,000 多家公司。