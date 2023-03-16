〈張忠謀開講〉談英特爾拚晶圓代工 認同黃仁勳的「一人舞池論」

談及英特爾投入晶圓代工是否能成功，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀今 (16) 日表示，輝達 (NVDA-US) 創辦人黃仁勳曾說過，台積電已學會與 400 個夥伴一起合作共舞，英特爾則是從頭到尾都是一人在舞池中跳舞，「我蠻認同他的評論，這點蠻重要」。

張忠謀今日與《晶片戰爭》作者 Chris Miller 進行半導體世紀對談，談及英特爾投入晶圓代工是否能成功，他引用黃仁勳曾提到的上述觀點，並表示自己蠻認同的。

對於英特爾是否能憑藉擴大投資，滿足美國晶片自給自足，Chris Miller 認為，就他的研究來看，觀察過去晶圓代工產業發展的脈絡，半導體產業是透過供應鏈攜手合作，半導體國際分工很難有一個國家能自給自足，且也很難與台積電的經濟規模競爭。

Chris Miller 也說，雖然英特爾總部在美國，但半導體供應鏈是許多跨國供應商互相合作，如此複雜的供應鏈，很難強調一個總部的所在地。

Chris Miller 也向張忠謀提問，當初創立台積電時，是否預期往後 10-20 年台積電可能的發展。張忠謀說，1987 年創立台積電時，前幾年遇到很多困難，但 1991 年起的連續十年間，成長速度飛快，營收出現超過 50% 的年複合成長率。

不過，張忠謀說，當初建立台積電時，可能沒辦法往後看十年展望，由於政府投資持股達 48%，當時只希望公司能活下來，不讓政府失望，直到 1991-1993 年間，自己開始對台積電有越來越高的期待，不過也沒預料到台積電會有現在的規模與重要性，2000-2010 年則對台積電更加寄予厚望。

張忠謀並說，就如英特爾聯合創辦人 Gordon Moore 退休後曾被問及，是否有預料到英特爾會如此成功，Gordon Moore 當時的回應一般，自己現在對台積電的看法也是如此，「我當時也沒有預料到」。

