高通過去五年對台採購金額大增167% 明年估突破3000億元

高通 (QCOM-US) 今 (17) 日舉辦新竹大樓落成典禮暨高通台灣產業高峰會，全球資深副總裁暨首席營運長陳若文表示，過去五年高通對台採購金額大幅成長，去年達到 2400 億元，預計明年將進一步提升至 3000 億元，顯現公司對台的承諾。

高通新竹大樓落成眾多大咖出席，包括美國在台協會、經濟部與台經院都出席現場，還有供應鏈夥伴，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 歐亞業務及技術研究資深副總侯永清、日月光投控 (3711-TW) 營運長吳田玉也至現場表達祝賀。

陳若文表示，2003 年 3G 剛推出，高通 CDMA 技術也變成市場主流，手機逐步轉變成更智能化的產品，如 Nokia 推出的 6600 即是撘載高通處理器，其主要採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)90 奈米製程，當年也是高通來台的第一年。

經歷 20 年，高通現階段在台員工超過 1700 位，其中 800 位是在過去 4 年招募進來，此次新竹大樓將是高通除了美國總部外，唯一一棟自有自建大樓，凸顯高通對台灣的承諾。

陳若文強調，此次新落成的新竹大樓不僅是公司營運中心，還有各項技術研發與製造測試平台，高通與台灣半導體的生態系也更加深入，以對台採購金額來看，五年前約 900 億元，去年達到 2400 億元，明年可望增加到 3000 億元。

展望未來，陳若文認為，現在世界與 2019 年興建新大樓的情況已有相當大的改變，除了疫情外，地緣政治局勢也是始料未及，高通也與台灣保持緊密合作關係，對台灣的承諾也是有史以來最堅定的時刻。