鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至4.71元，預估目標價為80元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.09元下修至4.71元，其中最高估值5.85元，最低估值3.95元，預估目標價為80元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 5.85 7.5 6.14
最低值 3.95 5.56 6.14
平均值 4.8 6.79 6.14
中位數 4.71 7.3 6.14

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 31,910,000 35,283,000 34,608,482
最低值 25,588,000 32,458,425 34,608,482
平均值 29,211,354.29 33,498,475 34,608,482
中位數 29,309,000 32,754,000 34,608,482

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.94 9 8.19 8.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		 29,129,710 32,524,688 25,421,687 23,791,315

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6213/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+30.79%

$13,079

原投組報酬率

+24.44%

$12,444

投組標的成分

  • 40%

    盛達

    3027

  • 20%

    華景電

    6788

  • 20%

    宜特

    3289

  • 10%

    元晶

    6443

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞