鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至4.71元，預估目標價為80元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.09元下修至4.71元，其中最高估值5.85元，最低估值3.95元，預估目標價為80元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.85
|7.5
|6.14
|最低值
|3.95
|5.56
|6.14
|平均值
|4.8
|6.79
|6.14
|中位數
|4.71
|7.3
|6.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|31,910,000
|35,283,000
|34,608,482
|最低值
|25,588,000
|32,458,425
|34,608,482
|平均值
|29,211,354.29
|33,498,475
|34,608,482
|中位數
|29,309,000
|32,754,000
|34,608,482
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.94
|9
|8.19
|8.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,129,710
|32,524,688
|25,421,687
|23,791,315
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6213/financials/ratios
最新相關新聞
- CCL廠騰輝去年淨利4.66億元 EPS 6.6元 擬配發3.6元股息
- 〈獨家〉健鼎南向投資走不一樣的路 將購併南越現有日系PCB廠
- 台股創高後新方向 進可攻退可守的布局
- 盤中速報 - 聯茂(6213)急拉2.07%報78.8元，成交693張
- CCL廠台燿去年EPS 4.69元 擬配4元股息 4/12除息交易
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。