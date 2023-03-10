台股創高後新方向 進可攻退可守的布局

本週一台股再度創波段新高，這波行情在不少電子次族群搭配傳產，包含網通、資訊服務、光電、電機、食品等類股強勢下使台股在國際股市中表現特別強勢，持續維持高檔偏多整理；這波推升台股如此強悍原因在於內資法人以及融資籌碼，幾乎是一路加碼作多，八大官股券商也大多站買方，雖買盤並未十分連續，也可看出台股強勢的背後可能有政府的力道在；也因此即便外資在高檔回補的興致缺缺，半導體類股也無特別表現，還是讓台股撐在這個位置。

前一週有提到台股短線投機氣氛減緩，可以把目光多放在股息殖利率高的個股上，近期不少公司招開董事會宣布股息，殖利率高的就有機會在董事會後見到股價發動。而筆者認為搭配股價位階以及營運前景來看，即便是已公布現金股利，股價也有反映過的，後續依舊可以留意相關機會。

這波市場熱度還沒結束，不過從近期資金流向來看，確實具有高殖利率、低本益比等條件的標的，都還有機會續強，且預期即便盤跌也能表現相對抗跌。

今天來看銅箔基板廠。台燿 (6274-TW) 於 3/8 決議配發現金股利 4 元，以當天收盤價來計算殖利率達 6.3%，並不能說相當吸引人，但搭配股價位階仍處於一年來相對低檔，隔天股價上攻逼近漲停，且其為 2 月營收月增率表現上相對亮眼公司，相較其於兩家個位數月增，台燿月增達到接近 16%。

短期營運及殖利率利多使股價衝高，而股價在此位階，主要還是營運還處在產業需求修正的階段。今年上半年伺服器在大型雲端企業較為保守下，伺服器板的需求還沒明顯回溫，高階網路交換器的需求也跟著下滑，預計還是要等到今年年中，Intel Eagle Stream 逐漸放量下，才會見到營收從去年持續下滑的拐點，因此預期 Q2 震盪過程中都還有可以逢低承接機會。

再看到另一家 3/7 也公布現金股利 3 元的 聯茂 (6213-TW)，當天收盤價算得殖利率約 3.8%，未能吸引市場短線買盤，不過從近期盤面輪動表現來看，同類股的補漲行情很值得期待，也因此近期網路交換器相關廠商領先發動後，銅箔基板也出現可觀察的指標股，單純從資金可能青睞的標的來說，也是有機會在中期均線附近震盪後跟進發動。

下半年展望上，高階板材的需求也將開始回溫，下半年營運優於上半年，且聯茂產品線上有切入車用板材，在很多廠商導入自駕輔助系統、影像處理等需求，此產品線毛利率有望持續提升；儘管目前佔營運比例很低，今年有機會呈現倍數成長 (雖還是低個位數，也有機會出現像很多台廠利用車用題材拉抬股價的表現)，且全年獲利年增預期達雙位數成長，以股價今年來維持橫向整理，筆者認為很能符合進可攻退可守的標的。

筆者近期關注方向從原先盤面的投機氣氛，上週起陸續轉移至股價具有更多基本面因素支撐的方向，最主要也是跟盤面資金輪動的方向有關，提醒在此創高的階段可以積極作多，並順應盤面資金流向，才更有機會搭上不同階段行情。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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