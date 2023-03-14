CCL廠騰輝去年淨利4.66億元 EPS 6.6元 擬配發3.6元股息

專業銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (14) 日公布 2022 年財報，稅後純益 4.66 億元，年減 43.66%，每股純益 6.6 元，擬配發每股 3.6 元現金股息，依今天收盤價 83 元計算，現金殖利率爲 4.33%。

騰輝 2022 年第四季營收 12.26 億元，毛利率 31.45%，季增 2.34 個百分點，年增 7.25 個百分點，稅後純益 9441 萬元，季減 17.72%，年減 21.33%，單季每股純益 1.34 元。

騰輝 2022 年全年營收 56.13 億元，毛利率 28.23%，年減 2.09 個百分點，稅後純益 4.66 億元，年減 43.66%，每股純益 6.6 元。

騰輝主管指出，騰輝 2022 全年營收減少 26.8% 主要係戰爭、通貨膨脹、升息及大陸防疫政策等因素，造成電子產品供應鏈斷鍊、物流嚴重停滯與終端消費需求疲弱，加上同業殺價搶單，導致占比較高汽車板及光電板相關訂單放緩。然軍工、航天少量多樣與特殊應用的高毛利產品，受到國際間國防武器需求強勁，世界主要大國均大幅增加國防預算影響，訂單增加並維持穩健上升，故整體毛利率仍維持高檔。

展望未來，騰輝主管指出，散熱材料仍為主要動能之一，除持續擴大在散熱金屬基板上的領先地位，提高車頭燈市場滲透率外，疫情結束後旅遊及商務飛行需求大增，航太供應鏈隨終端的需求恢復，加上俄烏戰爭及各國國防預算提高，公司軍工及航天高信賴度聚醯亞胺 (PI) 基板具高耐熱、低膨脹及耐高濕特性，產品品質在市場上已具有相當競爭力，皆有能力爭取更多訂單，前景展望樂觀。

騰輝並持續開發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組、低軌道衛星應用高頻金屬基板等。

專業 CCL 廠去年財報全數出爐，並以台光電 (2383-TW) 的每股純益 15.24 元最高，台光電 2022 年全年營收 386.73 億元，創新高，毛利率 25.11%，年減 1.04 個百分點，稅後純益 50.73 億元，年減 7.74%，每股純益爲 15.24 元，爲台光電連續 4 年年度賺回超過 1 個股本。

聯茂 (6213-TW) 2022 年營收 291.3 億元，毛利率為 13.5%，年減 4.9 個百分點，稅後純益 18.6 億元，年減 41%，每股純益 4.94 元。擬配發 3 元股息。

台燿 (6274-TW) 2022 年全年營收 184.72 億元，毛利率 18.43%，年減 2.54 個百分點，稅後純益 12.61 億元，年減 32.95%，每股純益爲 4.69 元，公司擬配約 4 元股息，訂 4 月 12 日除息交易。