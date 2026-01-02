search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至7.61元，預估目標價為178.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.75元下修至7.61元，其中最高估值12.49元，最低估值6.68元，預估目標價為178.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值12.49(12.49)14.6921.58
最低值6.68(6.68)9.8413
平均值8.21(8.3)12.0916.51
中位數7.61(7.75)11.9114.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值186,824,000220,131,850270,400,320
最低值178,616,000195,655,800212,884,290
平均值181,337,470207,860,470238,448,540
中位數180,844,900205,720,000232,061,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.676.5515.0210.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		171,663,845151,398,038171,356,495155,022,197

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
臻鼎-KY140.5-1.06%
美元/台幣31.413-0.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

偏弱
臻鼎KY

68.42%

勝率

#波段回檔股

偏弱
臻鼎KY

68.42%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty