鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至33.11元，預估目標價為1450元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對群聯(8299-TW)做出2025年EPS預估：中位數由32.77元上修至33.11元，其中最高估值38.73元，最低估值23.28元，預估目標價為1450元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|38.73(36)
|80.29
|81.66
|最低值
|23.28(23.28)
|38.19
|46.32
|平均值
|32.01(31.18)
|59.47
|64.8
|中位數
|33.11(32.77)
|60.42
|61.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72,788,000
|118,228,000
|119,519,360
|最低值
|69,739,000
|88,241,000
|95,946,000
|平均值
|71,081,720
|99,720,820
|107,800,140
|中位數
|70,716,000
|94,275,730
|102,631,330
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|38.95
|18.48
|27.71
|41.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,935,513
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
