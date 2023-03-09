盤中速報 - 聯茂(6213)急拉2.07%報78.8元，成交693張

聯茂(6213-TW)近5分K漲速2.07%，09日09:32報78.8元，成交693張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯茂(6213-TW)近5日股價上漲2.13%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.17%。台灣加權指數上漲1.41%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+550 張
  • 外資買賣超：+596 張
  • 投信買賣超：-50 張
  • 自營商買賣超：+4 張
  • 融資增減：-75 張
  • 融券增減：-20 張

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