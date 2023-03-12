〈獨家〉健鼎南向投資走不一樣的路 將購併南越現有日系PCB廠

上市 PCB 廠陸續敲定赴泰國投資建廠案，但蘋果供應鏈的健鼎 (3044-TW) 跨出不一樣的腳步，將購併南越日系 PCB 廠，預計於近期內完成股權移轉，將可投入包括伺服器板等產品的生產，這也是 PCB 月產能達千萬平方呎的健鼎首度跨出兩岸ㄅㄨㄐㄩ。

此外，已知選擇越南進行投資設廠的但全製程 PCB 廠還有全球最大的光電板廠志超 (8213-TW)，志超選擇北越河南省投資 1000 萬美元建廠，預計今年完成建廠，規劃生產包括 NB 板及光電板，2024 年開出新產能。這也是志超在台灣桃園、廣東中山、江蘇無錫及四川遂寧之外的新投資。

健鼎對於東南亞的執行投資案已有多年考察經驗，此次購併南越日系 PCB 廠預計投資金額在 1-2 億元水準，將於近期內完成股權移轉，屆時可立即投入包括伺服器板等多層板產品的生產。

健鼎對於此次以購併方式取得南越既有日系 PCB 廠股權，並立即取得現有產能，主要在於回應客戶端在兩岸之外要求建立多元產能的需求，唯購併南越日系 PCB 廠的現有產能並不大，預估最多每月營收貢獻在 1-2 億元；但在不同於兩岸文化背景的越南市場，不排除新購入手的新廠爲人員、技術、生產的種子廠，在客戶的穩定持續需求下，進行進一步擴張。

近期台虹 (8039-TW)、定穎 (3715-TW) 、聯茂 (6213-TW) 及滬士電相繼敲定赴泰國投資建廠案，華通 (2313-TW)、台郡 (6269-TW) 及台燿 (6274-TW) 等 PCB 大廠也紛紛提出赴東南投資新規劃，也鎖定泰國，業界解讀，台 PCB 產業因疫情而按下的南向投資「暫停鍵」已經解除，將配合客戶需求加速行動。

台 PCB 廠目前已有包括競國 (6108-TW)、敬鵬 (2355-TW) 、精成科 (6191-TW) 及泰鼎 - KY (4927-TW) 等，已分別在泰國及馬來西亞境內具備 PCB 產能。

健鼎 2022 年營收爲 657.84 億元，毛利率爲 17.95%，年減 0.94 個百分點，稅後純益 62.01 億元，創新高，年增 5.85%，每股純益 11.8 元，爲健鼎連續 4 年每股純益超過 11 元。同時，依照健鼎近 63% 的配息率，2022 年股利可望配發 7.43 元，股利配發額度可望改寫新高。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。