鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估下修至10.85元，預估目標價為120元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.02元下修至10.85元，其中最高估值12.32元，最低估值9.98元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.32
|14.3
|17.1
|最低值
|9.98
|10.36
|17.1
|平均值
|11
|12.32
|17.1
|中位數
|10.85
|12.24
|17.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6,981,694,779
|7,543,000,000
|8,270,000,000
|最低值
|6,468,378,000
|6,697,253,000
|8,270,000,000
|平均值
|6,696,759,835.38
|7,017,990,395.5
|8,270,000,000
|中位數
|6,657,030,000
|7,002,207,280.02
|8,270,000,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|10.05
|7.34
|8.32
|8.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,994,173,882
|5,358,023,065
|5,342,810,995
|5,293,803,022
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2317/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。