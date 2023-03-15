〈鴻海法說〉劉揚偉公布今年六大營運主軸 擴大北美電動車布局

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉在今 (15) 日法說會上公布今 (2023) 年集團六大營運主軸，針對 ICT 產業、電動車、半導體、軟體、全球布局以及 ESG 各方面展開相應的策略。

在電動車布局上，劉揚偉點出三個方向，擴張北美電動車布局、深化客戶基礎、持續推進電池研發；其中北美布局方面，將全面和傳統、新創車廠合作，新的電控和傳感器的產品線、電芯和電池包測試驗證和製造等都會在今年進行，自駕牽引機整車和換電電池模組預計近期開始生產。

ICT 產業布局除了電動車、伺服器等零組件外，劉揚偉透露，今年在聲學元件上也會看到很大的進展。半導體則推動全球布局以及夥伴合作、強化化合物半導體布局。軟體朝向車聯網基礎設施，以及 AR 的應用。

而在全球佈局方面，劉揚偉指出，除了北美外，基於當前國際情勢，將善用完整的全球布局來發揮優勢，並與客戶合作、依產能最適化原則進行布局，針對中國、越南、墨西科、印度、東南亞等地佈局，並持續開拓 BOL 新市場。

最後則是 ESG，劉揚偉表示，透過績效連結與完善勞動規章，修訂集團行為準則以及擬定責任標準，並公布鴻海勞動人權專章，成為業界領先標竿，同時積極設立綠能投資平台，擴大海內外參與再生能源、儲能等相關投資，帶領鴻海供應鏈進行能源轉型升級。