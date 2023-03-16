傳鴻海已搶下AirPods代工訂單 將斥資2億美元在印度設廠

兩位知情人士向路透表示，鴻海 (2317-TW) 已拿下蘋果 AirPods 代工訂單，計劃投資超過 2 億美元在印度設立組裝廠，這將是鴻海首次為 AirPods 代工，也凸顯出蘋果正在努力將產品產線自中國轉移到其他地區。

一位消息人士透露，鴻海旗下鴻騰精密 (06088-HK) 計劃下半年開始在印度泰倫甘納邦 (Telangana) 建廠，最快 2024 年底投產。

該名人士表示，雖然組裝 AirPods 的毛利相對較低，在經過幾個月的內部討論後，鴻海管理層仍決定推進交易，繼續深化與蘋果的合作關係，以利後續取得更多訂單。

分析師此前表示，蘋果要求包含鴻海在內的供應商在印度組裝 AirPods，但未披露投資規模、時程以及哪些供應商在印度有生產計畫等細節。

消息人士說，在印度設立組裝廠的決定是蘋果要求的，鴻海也在周三 (15 日) 表示，將擴大中國以外的投資布局，以滿足客戶需求，並降低對中國的依賴。

目前還不了解鴻海取得的 AirPods 訂單價值為何，也不清楚鴻海在印度的生產計畫，是否會對立訊精密等現有 AirPods 代工業者造成影響。

另一家 AirPods 代工商歌爾股份去年 11 月表示，已收到海外客戶通知，要求暫停一款智慧聲學產品的組裝作業，預估受影響收入達人民幣 33 億元，有分析師指稱，這款被要求暫停生產的產品就是「AirPods Pro 2」。

針對上述報導，鴻海拒絕置評，蘋果、立訊精密 (002475-CN) 和歌爾股份 (002241-CN) 均未立即回應置評請求。