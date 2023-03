銀行業手中美國公債 恐成下次金融危機爆發時的有毒資產

從加州矽谷銀行 (SVB) 到紐約 Singnature Bank,不到一周兩家區域型銀行倒閉,正在升高投資人對美國銀行股的信心危機,MarketWatch 報導,基金操盤手擔憂,銀行手頭上的政府公債會引爆新一波金融風暴。

Eric Sturdza Investments 旗下 Strategic Long Short Fund 的投資組合經理人 Chris Crawford 提出兩個可能情境。在「最佳情境」下,市場認定矽谷銀和 Signature Bank 正以有序的方式倒下,恐慌情緒獲得安撫。

而在糟糕的情境下,美國主管機關的保護措施,包括存戶保證可取得全額存款、銀行業獲得融資工具可滿足所有客戶的取款需求等,反而進一步侵蝕投資人信心,消費者更加擔憂他們的存款是否安全。

美國聯準會 (Fed) 正面臨兩難,在升息抗通膨與金融穩定之間拔河,尤其周二 (14 日) 公布的 2 月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨仍高,而銀行倒閉事件彰顯 Fed 過去一年來大舉升息之後,可能有其他銀行處在壓力爆表邊緣。

凱投宏觀資深經濟顧問 Vicky Redwood 指出,下一波金融危機可能已經開始。

銀行業的核心問題是資產和負債不相配。過去幾年來,存款成長遠超過貸款成長,銀行選擇把客戶資金放在被視為較安全的中長期美國公債,未意識到這些債券的價值有一天會隨著利率上升而被侵蝕。

Crawford 表示,即使銀行可以避免在資產負債表上減記價值、或有充裕的資本可以吸收減記的部分,對風險蔓延的恐慌心態,仍可能促使客戶爭相提領存款,導致「自我實現」現象上演。

Crawford 說:「值得注意的是,2007-2008 年金融海嘯的問題出在有毒貸款 (如忍者貸款 NINJA loans,指沒有收入、沒有工作、沒有固定資者的貸款,NINJA 為 No Income 、 No Job and No Assets 的縮寫)。下一次危機,政府公債可能就是那個『有毒』資產。」

在對銀行信心瓦解的情況下,政府將必須拿出更強力的措施和更多資金,以支持更多銀行,甚至可能得提供更大的通用平台,支撐所有銀行。這種大規模的干預,可能代表大量創造通膨的新資金出現,但也可能藉由消費者信心和就業市場崩解引發嚴重的經濟衰退,形成通貨緊縮。

面對動盪的環境,Fed 升息意願可能降低,進而使過去幾季受打壓的風險資產、高成長或高槓桿的股票再次受益。面對經濟減緩或經濟衰退,通膨依舊未解決,形成停滯性通膨 (stagflation)。

FHN 金融首席經濟學家 Chris Low 說,銀行仰賴的存款業務可能在一天內遭到大量提領,因此通常偏好長期放貸,導致存續期限不相配的問題。當銀行必須虧本出售離到期日還很久的長天期公債時,這種不相配就會引發問題。

Renaissance Macro Research 分析師 Neil Dutta 表示,如果沒有銀行業的困境,2 月 CPI 數據應該會讓 Fed 在 3 月 22 日恢復升息 2 碼 (0.5 個百分點)。然而,目前期貨交易員目前押注升息 1 碼的可能性為 77.5%。

2 月 CPI 公布後,美國公債殖利率周二全面上揚,對政策敏感的 2 年期公債殖利率出現 2 月 3 日以來最大單日漲幅,區域銀行股反彈,美股大盤收高。