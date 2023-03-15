巴隆：抄底美國銀行股前 先想清楚這五件事

矽谷銀行 (SVB) 和紐約 Signature Bank 接連倒閉讓銀行業陷入混亂，在短短幾天內，銀行業就從少數幾個被認為是受益於利率上升的產業之一，變成了利率上升的受害者。

雖然美國監管機構已在上周日宣布一系列措施，為存戶提供保護，同時確保銀行擁有充足的流動性。但銀行股周一依舊下跌，區域銀行股價跌幅尤為顯著，SPDR S&P Regional Banking ETF 重挫 12%，創 2008 年 12 月以來最重跌幅。KBW 銀行指數跌 10%，美國銀行 (BAC-US) 下跌 5.7%，花旗集團 (C-US) 下跌 7.4%，第一共和 (FRC-US) 暴跌 62%。到了周二，投資人不安情緒暫緩，區域銀行股紛紛反彈。

在動盪的環境中背景，一般銀行股投資人對下個倒下的會是哪家銀行感到憂心忡忡。更大膽的投資人想知道的則是，在拋售潮中，是否應該買入一些估值有吸引力的銀行股。

雖然預測未來幾天會發生什麼很難，但銀行股投資人需要記住以下五點：

1. 美國銀行業比 15 年前更安全。

對於市場參與者來說，銀行破產肯定會喚起他們對 2008 年至 2009 年全球金融危機的記憶。雖然銀行破產是一件很嚴重的事，但這回和過去不一樣，理由是上次金融危機後，監管機構推出許多監管措施，以確保銀行能安好度過低迷時期。

首先，銀行的槓桿率不再像全球金融危機暴發前那麼高。富國證券分析師 Mike Mayo 指出，銀行被要求持有更多資本，槓桿率已從 14 倍降至 8 倍。銀行的流動性也更強，持有的流動資產幾乎是 2006 年的兩倍，許多大型銀行的流動性覆蓋率遠高於監管機構要求的 100%。



Mayo 認為，整體來說，「與之前的周期相比，如果經濟陷入衰退，這些都有助於銀行在衰退時期交出高於預期的利潤。」

2. 銀行的獲利狀況已有所惡化

雖然銀行業經營依然穩健，但不代表沒有問題。銀行曾經是利率上升環境裡受益的一方，因為隨著利率上升，銀行從貸款中賺取的利息和支付的存款利息之間的淨利息收入 (或稱淨息差, NIM) 通常會擴大。

但是，當利率像去年那樣迅速上升時，情況就會發生變化。

首先，存戶開始紛紛取出存款，朝其他地方尋求更高的收益率，這意味著銀行失去一個低成本的資金來源。

疫情期間，銀行存款過剩，但貸款需求不足，因此銀行轉而購買債券。當利率上升導致這些債券的價值下降後，問題就出現了：現在銀行業有 6200 億美元未實現虧損。

雖然大多數銀行可以把這些虧損留在帳面上，但這對它們的股票構成威脅。更不用說，由於存款持續外流，銀行正在失去成本更低的資金來源，這意味著淨息差可能進一步縮小。

3. 監管機構決心恢復人們對銀行系統的信心

美國監管機構迅速採取行動，確保矽谷銀行和 Signature Bank 存戶的存款得到保護，這有助於讓存戶感到安全：無論在哪裡存款，他們的儲蓄都是安全的。

除了存款保證，聯準會 (Fed) 還放寬貼現窗口的條件，並啟用新工具「銀行定期融資計畫」(BTFP) ，以有吸引力的條件為銀行提供為期一年的貸款，幫助銀行滿足存戶的需求。

根據 BTFP，銀行可以將美國公債或其他符合條件的資產作為抵押品以獲得貸款，這樣銀行就不用在困難時期被迫虧本出售資產。

摩根大通證券分析師 Vivek Juneja 說：「這將為面臨融資挑戰的銀行提供一座橋樑，並減少流動性相關問題導致破產的可能性。」

雖然存戶安心了，但銀行股投資人可能還在權衡該融資工具帶來的影響。

4. 存款流失仍是一個風險，但風險不再那麼大

儘管政府正在採取措施保護存戶，但家庭和企業無疑正在重新考慮自己的存款，尤其存款金額超過 25 萬美元的存戶。

Evercore ISI 分析師 John Pancari 說：「我們認為，監管機構宣布的支持措施，應該有助於緩解上周末因存戶擔憂情緒和不確定性，所引發的銀行擠兌。」

Pancari 團隊建議投資人觀察未投保存款占總存款的百分比，以評估一家銀行存款流失的風險。



加拿大皇家銀行資本市場分析師 Gerard Cassidy 則指出，一些被視為安全的大型銀行，可能會從最近的動盪中受益。「鑒於過去五天發生的事件，在存戶尋求更穩定的存款利率之際，大型銀行的存款可能增加。」

5. 其他需要關注的指標

在過去三年的大部分時間裡，銀行股投資人選擇投資標時，關注的是貸款增長、顧問業務收入和準備金累積等數據，現在則有其他更重要的指標。

未投保存款比率是一個重要指標，摩根大通分析師指出，大型銀行未投保存款比率的中位數為 54%，而矽谷銀行和 Signature Bank 接近 90%。

不同銀行的未實現證券損失也值得關注，儘管 Fed 最近的行動在某種程度上緩解這層負面影響。

儘管近期銀行股遭到拋售，但許多華爾街人士仍對銀行股持樂觀態度，他們指出，許多被捲入拋售潮的銀行受到「不公平的懲罰」。

加拿大皇家銀行資本市場的 Cassidy 說：「銀行股還沒脫離險境，預料未來還會出現更多波動，但根據監管機構最近的行動，銀行系統將恢復正常，給投資人帶來買入銀行股的機會。」當然，這一切建立在投資人夠大膽的情況下。