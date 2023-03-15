泰森食品關閉美國兩座雞肉工廠 裁員近1,700人

美國銷售額最大的肉類公司泰森食品 (Tyson Foods) (TSN-US) 周二 (14 日) 宣布，將於 5 月 12 日關閉兩座共有近 1,700 名員工的美國雞肉工廠。

根據泰森食品聲明，預計關閉的兩家工廠是位於維吉尼亞州 Glen Allen 的工廠，擁有 692 名員工，以及位於阿肯色州 Van Buren 的工廠，擁有 969 名員工。

泰森食品公司表示，目前的規模與營運無法改善，必須關閉工廠，雞肉需求將轉移到其他工廠，藉此充分利用每個工廠的全部產能。

泰森食品執行長 Donnie King 上個月在財報電話會議表示，公司去年估計錯誤，誤以為 11 月和 12 月超市對雞肉的需求將強勁。今年 1 月，公司撤換其家禽業務總裁。

CFRA Research 高階股票分析師 Arun Sundaram 認為，對力求改善業績的泰森公司來說，關閉工廠的決議合理且不令人意外，接下來該公司還可能進一步重組，因為投資者高度要求該公司提高雞肉利潤率。

截至 12 月 31 日的一季，整體銷售額低於分析師預期，營業利潤率自去年同期的 11.3% 降至 3.5%，並預期本季業績將比 2022 年底更疲弱。