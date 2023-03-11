矽谷銀行倒閉重現雷曼危機？葉倫與分析師淡化系統性風險

SVB 集團旗下矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 揭露鉅額虧損且增資失敗後，短短 48 小時內就宣告倒閉。外界擔憂矽谷銀行倒閉成為下一個金融危機的第一塊多米諾骨牌，美國財政部長葉倫週五 (10 日) 企圖安撫市場，強調美國銀行系統仍然充滿韌性，同時華爾街分析師也淡化系統性風險的可能性。

SVB 集團旗下矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 週四被迫賤賣手中債券來籌措現金，巨虧 18 億美元，由於籌資失敗，該銀行週五遭加州金融保護與創新部 (DFPI) 關閉，並移交給聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管，這是 2008 年金融危機來最大銀行倒閉案。

外界擔憂矽谷銀行的倒閉後，其他銀行可能也將接連暴雷。投資人湧向債券避險，2 年期美債殖利率短短兩天內下跌了 46 個基點，與 2008 年 9 月雷曼兄弟倒閉時連續兩天的急劇下跌相當。

美國財政部長葉倫週五企圖安撫市場 (圖片：AFP)

美國財政部長葉倫週五企圖安撫市場，稱已召集各監管機構共同協商矽谷銀行的問題，包括聯準會、聯邦存款保險公司 (FDIC) 和貨幣監理署 (OCC) 。她對銀行業監管有充足的信心，研判美國銀行系統仍然充滿韌性。

美國財政部聲明中寫道，葉倫財長指出銀行系統仍然具有韌性，監管機構擁有應對此類事件的有效工具。

白宮經濟顧問委員會主席 Cecilia Rouse 也表示對銀行體系有信心，與十年前相比，美國銀行系統根本上處於不同的位置，當時實施的改革確實提供銀行系統韌性。

一些分析師淡化 SVB 事件對美國銀行系統的威脅 (圖片：AFP)

一些分析師淡化 SVB 事件對美國銀行系統的威脅，但矽谷銀行的倒閉凸顯人們長期以來的擔憂，即聯準會激進的一系列升息，最終將對全球金融系統造成影響。

瑞銀分析師稱，銀行間的貨幣市場沒有出現壓力跡象，其他銀行的存款資金來源更加多樣化，故受「感染」風險有限。

Capital Economics 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 研判，商業銀行持有至到期證券的損失不太可能成為系統性問題，FDIC 存款保險將防止大多數銀行發生擠兌，而那些需要籌集現金的銀行可以使用聯準會回購工具和貼現窗口，或者獲得聯邦住房貸款銀行的發放抵押貸款以避免虧損。

GLOBALT Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 點評，SVB 事件及時提醒人們，當美國央行肆無忌憚地升息時，往往破壞實體經濟或金融體系。