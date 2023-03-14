〈商品報價〉BDI連17升、中國鋼廠利潤改善 鐵礦砂站回130美元以上

散裝船運價全線走強，波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (13 日) 攀升至 11 周新高，再漲 2.88% 或 41 點，收 1465 點，連續第 17 個交易日收紅。此外，中國鋼廠利潤改善，激勵鐵礦砂期現貨價格大漲逾 1%，站回 130 美元上方。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 77 點，或 4.42% 至 1821 點；平均日租金增加 633 美元至 15099 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 揚升 26 點，或 1.6% 至 1680 點；平均日租金增加 237 美元至 15121 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走高 26 點，或 2.15% 至 1235 點。

鐵礦砂部分，由於鋼廠盈利能力改善、中國需求前景提振市場情緒，天津港進口價上漲 1.85% 至 132.45 美元；連續月紐約鐵礦石續升 1.09% 至 131.48 美元。

中鋼期貨報告稱，中國鋼廠利潤的快速增長及其產量擴張提振了鐵礦石需求。

Mysteel 數據顯示，截至至 3 月 9 日單周，中國高爐整體產能利用率連續第 9 周小幅上升，較上周再升 0.89 個百分點至 88.03%。Navigate Commodities 董事總經理 Atilla Widnell 表示，該數據證實中國 2 月的經濟復甦。

中國本周將發布多項經濟數據，包括工業生產，不過監管機構可能採取措施抑制鐵礦砂價格飆升。

