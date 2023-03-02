【新台股龍捲風】超強高檔震盪盤 散裝航運就是強！

美物價支付指數超預期大幅走高，2 月製造業 PMI 雖有改善，但 FOMC 今年有投票權的票委對 3 月加息 50 個基點 “持開放態度”，FED WATCH 終端利率已飆至 5.5%-5.75%，台股早盤最低下殺 106 點，尾盤收平盤附近，為何那麼強，主因加權急 OTC 日 KD 接黃金交叉，所以多頭力道較強，而能做多的盤中實戰技巧，全在 TG: https://t.me/imoney168。

而先前文章提到殖利率概念股已蔓延至貨櫃航運: 今長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 持續緩慢攻堅，而有報價利多的散裝航運肯定就是較強: 裕民 (2606-TW)、新興 (2605-TW)、中航 (2612-TW)、慧洋 (2637-TW)、台航 (2617-TW)，恭喜有定期收看文章的投資人，而除此之外，行情這麼強，有需要小心的地方嗎? 所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/-8eahrf75RE。

​盤面結構: 昨日盤中連線財經節目炒的缺蛋概念股: 大成 (1210-TW) 卜蜂 (1215-TW)，今日又沒人提了，因為下跌? 而今日盤中一堆人在談華邦電 (2344-TW)，明天會如何? 盤面結構有多方點火架構，如安控股: 晶睿 (3454-TW) 昇銳 (3128-TW)，軍工: 雷虎 (8033-TW) 保勝光學 (8033-TW)，甚至光學的先進光 (3362-TW)，生技的強生 (4747-TW) 網通的神準 (3558-TW) 矽智財的巨有科技 (8227-TW)，新股倍力 (6874-TW) 虎門科技 (6791-TW)，長佳智 (6841-TW)，只要行情能維持強勢整理，內資股很愛點火中小型，但今晚須留意 TESLA(目前電子盤下跌 5.66%)，收盤會如何? 會不會影響 NASDAQ 走勢，這些都是投資人要去留意的地方。

接者持續追蹤台積電 (2330-TW) 在台幣貶值下今小跌 3 元收 519 元，預計 2 月和 3 月營收，可能會不太樂觀下，目前仍維持 490 元到 560 元區間震盪看法不變，要再像過去大漲 (370 到 545 的 47%) 有困難度，而台積電只要維持不大跌，中小型個股才有機會。

【沒有庫存的】

矽智財持續看好，但操作若看得懂，肯定要高出低進: 創意 (3443-TW) 在上週 988 元昨 1010 各出線上影線後，今行情震盪再過高 (創歷史高)，券資比最高從 82.22% 大幅縮減至 32.38%，目前還剩 1270 張空單，而愛普 (6531-TW) 本波回測 60ma 後也從 175 漲到 298，其他世芯 (3661-TW)、M31(6643-TW)、智原 (3035-TW)、力旺 (3529-TW) 晶心科 (3035-TW) 震盪可買了嗎? 先前沒跟上矽智財超大波段的人，或是曾經賺過，還想賺更多的，跟 LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

【消化庫存近尾聲的】

板卡: 華擎 (3515-TW)、技嘉 (2376-TW)、撼訊 (6150-TW) 承啟 (2425-TW) 股價震盪就是機會，力智 (6719-TW) 底行確立後，投信站在買方，股價我們買在黃金右腳，從 245 漲到 348 元，如先前所說逢高調節的人，壓回又可留意了，60ma 在 280 元，接近附近又可留意，包含同族群的 PMIC，矽力 (6415-TW)，茂達 (6138-TW) 也是一樣，若來到關鍵價格防守區，都可留意。

ABF: 欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、8046 南電 (8046-TW) 本波行情還滿辛苦的，三不五時就被外資調降評等，但底型慢慢有雛形出現，近期先以 60ma 為觀察指標，目前景碩 (3189-TW) 已先挑戰季線反壓，可持續留意。

半導體檢測: 宜特 (3289-TW)、閎康 (3587-TW)，之前請大家獲利調節的，近期開始量縮震盪，隨時留意再發動時機。

再生晶圓: 中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)，震盪就是機會，矽晶圓: 環球晶 (6488-TW)、中美晶 (5483-TW) 都漲上來了。

電動車概念股: 貿聯 (3665-TW)、華孚 (6235-TW)、順德 (2351-TW)、台半 (5425-TW)、德微 (3675-TW)、新唐 (4919-TW)，康舒 (6282-TW) 震盪就是機會，會輪流飆，而逢高我們有先調節一些，空出的資金，就是來回價差，有在觀察永誠投顧徐照興分析師文章的人，今天是不是華孚 (6235-TW) 又大漲過高了，包含富鼎 (8261-TW) 光頡 (3624-TW) 都可留意。

電子紙: 元太 (8069-TW) 回測上升 60MA，振曜 (6143-TW)，晶宏 (3141-TW) 震盪可留意。

觀光餐飲，在 5+N 有機會調整至 0+N 及開放來台自由行及 6000 元 的題材下，寒舍 (2739-TW)、亞洲藏壽司 (2754-TW)、雲品 (2748-TW)、美食 (2723-TW)、六角 (2732-TW)、王品 (2727-TW)，富野 (2736-TW)、山富 (2743-TW)、雄獅 (2731-TW)、鳳凰 (5706-TW)，恭喜有參與到的讀者，目前價差拉開，停利點要自己設好，沒有的人不要追價，等震盪，團隊已準備新飆股 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x。

面板族群: 友達 (2409-TW) 群創 (3481-TW) 至面板驅動 ic: 聯詠 (3034-TW) 瑞鼎 (3592-TW) 天鈺 (4961-TW)，以上個股之前說明媒體放送利多，所以今天持續震盪，而偏光板的明基材 (8215-TW) 及保護元件的晶焱 (6411-TW) 震盪之後，還可留意。

操作不用變來變去，也不用忽多忽空，隨意轉換標的，文章不會每天貼出，但若您也喜歡【由外而內】，【由上而下】有系統的文章分析，歡迎大家轉貼本文，並加入《徐照興新台股龍捲風》。

盤中即時解盤不馬後炮: TG：

https://t.me/imoney168

所有文章分類可來 FB 社團：

https://www.facebook.com/groups/istock168

整體操作及個股問題可加 LINE:

https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險