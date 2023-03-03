慧洋-KY前2月轉虧 看3月起散裝市況漸入佳境

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (3) 日公布 2 月合併營收 9.24 億元，月減 30.69%，年減 43.09%，自結單月稅後虧損 1.95 億元，每股虧損 0.26 元，大幅差於去年同期獲利 6.4 億元，並導致前 2 月轉虧 1.65 億元，每股虧 0.22 元；不過，慧洋指出，隨著中國經濟復甦，需求轉強，再加上將進入南美穀物出貨旺季，樂觀看 3 月起散裝市況漸入佳境。

慧洋說明，2 月航運市場低迷，而目前旗下指數連結型船舶超過 70 艘，受到市況變化的影響較大，因而出現單月虧損。

不過，慧洋指出，中小型船舶運價指數自 2 月下旬起已見觸底反彈，截至 2 月底，BPI、BHSI 已分別回升至 1421、1105 點，相較月中最低 809 及 625 點，漲幅皆超過 75%，BHSI 同樣回升至 536 點，相較月中最低 431 點，漲幅超過 20%。

慧洋觀察，中國 2 月 PMI 指數創 2012 年以來新高，反映中國經濟活動復甦並因此推動運價反彈回升，樂觀看 3 月散裝市場將漸入佳境。

展望後市，慧洋看好，由於兩大環保新規今年起上路，造成老舊船舶淘汰壓力加深，加上近年散裝實際投入的新船數量偏低，而第二季起將迎來南美洲穀物出貨旺季，運價可望走揚，有利後續換約漲幅空間。

慧洋 3 月預計將交付由日本尾道造船的 Handysize(40,000 DWT)，使旗下船隊數量達 141 艘，平均船齡為 7 年。

慧洋已在上月董事會通過新船採購案，看好散裝中長期發展，將以不高於 3300 萬美元，向名村造船廠增購 2 艘 Handysize 環保節能船，同時從今年起積極汰弱老舊船舶。