〈商品報價〉BDI連16升 周線連三紅上漲17.6%

三大船型運價走強，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 連 16 升，上周五 (10 日) 再漲 3.26% 或 45 點，收 1424 點，周線上漲 17.6%，連續第三周收紅。

綜觀過去一周，隨著印尼煤炭貨盤持續釋放，使太平洋航線行情熱絡，加上南美糧食出貨升溫，支撐巴拿馬型與超輕便型船運價轉強。海岬型船則持續受益中國兩會政策、遠程礦航線活躍，需求強勁。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 82 點，或 4.93% 至 1744 點，周漲 45.94%；平均日租金增加 683 美元至 14,466 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 揚升 30 點，或 1.85% 至 1654 點，周漲 5.69%；平均日租金增加 267 美元至 14,884 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走高 29 點，或 2.46% 至 1209 點，周漲 1.68%。

鐵礦砂部分，中國港口路續復工，鋼廠補貨需求增加，支撐天津港進口價上漲 0.78% 至 130 美元，周線上漲 1.96%；連續月紐約鐵礦石續升 0.13% 至 130.06 美元，周漲 3.39%。

消息方面，上海證券報上周五報導，中國監管單位將採取措施，有效抑制鐵礦砂「非理性」上漲。分析師指出，目前鐵礦砂基本面維持偏緊平衡，須關注下游需求兌現的情況，加上中國監管政策干擾，操作上不易追高。