〈商品報價〉運價跳漲 BCI狂飆15.8%、BDI望向1600點

海岬型船日租金大增逾 2400 美元，使海岬型運費指數 (BCI) 周二 (11 日) 狂飆 15.8%，支撐波羅的海綜合指數 (BDI) 攀升至 12 周新高，上漲 8.33% 或 122 點，收 1587 點，連續第 18 個交易日收紅。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 289 點，或 15.87% 至 2110 點；平均日租金增加 2401 美元至 17500 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 揚升 63 點，或 3.75% 至 1743 點；平均日租金增加 564 美元至 15685 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走高 28 點，或 2.27% 至 1263 點

船舶經紀商 Allied 報告指出，與去年同期相比，巴西鐵礦砂出口量顯著增加，預計海岬型船市場將再走強一陣子。稍早之前，散裝業者認為海岬型船日租金要回到 2 萬美元以上才合理。

Allied 還表示，由於黑海穀物出口延長、阿根廷乾旱影響農作產量與巴西豐收但延遲出貨，未來幾周船型較小的巴拿馬型及輕便型市場的需求仍強。

分析師認為，中國對今年實現經濟增長 5% 充滿信心，較去年大幅擴張，鋼鐵和鐵礦石貿易具有上升潛力，此外，中國也已開放澳洲煤炭進口，隨著夏季高峰期逼近，可能的電力短缺也有望推升煤炭需求，進一步帶動 BDI 走升。

鐵礦砂部分，天津港進口價上漲 0.49% 至 133 美元；連續月紐約鐵礦石續升 0.8% 至 132.58 美元。