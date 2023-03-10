紐約聯準銀行模型：通膨壓力恐較預期更持久

美國聯準會 (Fed) 抗通膨最近遭遇一大挫折，近幾個月通膨壓力降溫的數據事實上只是海市蜃樓，且潛在物價壓力實際上一直在加速，而紐約聯邦準備銀行周四 (9 日) 公布的新調查結果令貨幣前景更加複雜，且可能強化以下觀點：積極的升息舉措尚未令物價壓力如願下降，反而會推動 Fed 進一步升息。

紐約聯準銀的報告側重「多元核心趨勢 (MCT)」的內部模型，旨在更全面解讀個人消費支出 (PCE) 物價指數的因素和趨勢，這是 Fed 偏好衡量通膨的指標。

該行經濟學家表示，近期通膨數據上修，加上高於預期的通膨水準，已經改變了本以為物價正在降溫的前景。

1 月 MCT 指數為 4.9%，高於 12 月上修後的 4.8% (最初公布為 3.7%)。相比之下，1 月 PCE 物價指數年增 5.4%，核心 PCE (不含食物和能源成本) 上升 4.7%，遠高於 Fed 的 2% 通膨目標。

紐約 Fed 經濟學家寫道，「1 月 MCT 指數呈現的近期通膨樣貌，與我們先前的認知完全不同。」

該模型的通膨上升一直以來由核心商品和核心服務驅動，即不含住房成分。尤其是非住房的服務通膨黏性更高，這一直是各央行決策者的擔憂，例如 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)，曾一再指出該項通膨一直未能成功拉低。

紐約聯準銀的研究顯示，這個問題比先前預估更嚴重，與疫情大流行前的平均水準相比，核心商品趨勢高出約 0.9 個百分點，但核心服務（不包括住房）高出 1.1 個百分點。相比之下，住房通膨雖有所上升，但近幾個月已經穩定下來。

在這份報告發布之前，鮑爾周三在國會發表證詞，表示通膨壓力比他預期更持久，這意味 Fed 恐不得不升息至高於近期預期的水準，且要維持更長時間的高利率。

鮑爾證詞也暗示，在上個月升息放緩至 25 個基點 (1 碼) 後，3 月 21 日至 22 日的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議恐怕不得不再擴大升息步伐至 50 個基點 (2 碼)。

鮑爾承認，近期通膨疲軟的這一點已因修正而消失，物價壓力觸頂的說法不攻自破，大部份產業 (非住房服務) 尚未看到通膨緩和。