SVB資本狀況引發市場擔憂 單日崩跌60% 銀行股受牽累

標普 500 銀行指數 (S&P 500 bank index) 周四 (9 日) 重挫逾 6%，創下兩年多來最大單日跌幅，主因是 SVB 金融集團 (SVIB-US) 表示計劃透過賣股籌資，來彌補龐大的債券投資虧損後，該股周四收盤崩跌 60%，其他銀行股連帶也受拖累。

第一共和銀行 (FRC-US) 周四大跌 16.5%，至逾兩年來最低水平，SPDR 標普銀行 ETF(KBE-US) 也挫跌逾 7%。

美股主要銀行股也受波及。摩根大通 (JPM-US) 收跌 5.4%，美國銀行 (BAC-US) 跌 6.2%。

旗下擁有矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 的 SVB 集團，周四盤中因波動劇烈多次暫停交易，慘烈的跌勢更拖累市值跌破 70 億美元。

SVB 集團執行長 Greg Becker 周三稍晚表示，公司幾乎已賣出所有可供出售證券，並希望透過出售普通股和可轉換優先股籌資 22.5 億美元，以彌補債券投資虧損。SVB 並說，出售債務證券後，稅後投資虧損幾乎達 18 億美元。

過去一年來，聯準會 (Fed) 大幅升息導致債券價值縮水，尤其是到到期日較長的債券。SVB 以高利率和客戶現金消耗增加作為籌資理由，並表示，公司正在將出售債務證券的所得款項再投資於短期資產。

SVB 與新創公司關係相當密切，其官網顯示，美國將近一半由風險投資支持的科技和生命科學新創企業，都和 SVB 建立銀行關係。

富國銀行分析師 Mike Mayo 於報告指出，SVB 的問題似乎是由「缺乏資金多元化」所造成。更高的利率、對經濟衰退的擔憂，以及沒那麼熱絡的首次公開發行 (IPO) 市場，導致新創公司難以取得資金，並使 SVB 存款下滑。

Keefe, Bruyette & Woods 交易主管 R.J. Grant 表示：「SVB 的籌資計畫令人們對銀行業的資本水平和存款狀況感到緊張，許多機構投資人現在對持有部分銀行股的感受不太好。這只會讓人感到害怕，因為 SVB 過去是一家運作良好的銀行，現在他們出現問題，人們會想要知道其他不如 SVB 的銀行狀況如何。」