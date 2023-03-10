加拿大央行官員：暫緩升息 以等待證據判斷利率是否足以抑制通膨

加拿大央行 (BoC) 高階副行長 Carolyn Rogers 周四 (9 日) 表示，加拿大央行需要更多證據，以衡量連續升息後的效果，利率水準是否已足以抑制通膨。加拿大通膨部分原因是主要貿易夥伴的經濟表現優於預期。

加拿大央行周三將關鍵隔夜利率維持在 4.50%，成為第一家因通膨放緩而暫停緊縮政策的主要央行。

加拿大央行曾表示，只要通膨如其 1 月時預期那樣下降，在年中左右達到 3%，將會維持利率不變，但 Rogers 說，「此後公佈的經濟數據卻是喜憂參半。」

Rogers 周四出席活動致詞時表示，央行需要更多證據來全面評估貨幣政策是否足夠嚴格，足以使通膨率回到 2%，倘若越來越多證據證明，通膨恐無法如願下降，央行準備採取更多行動。

然而，貨幣市場已在價格上完全反映 9 月前再次升息的可能性。

Desjardins 宏觀策略主管 Royce Mendes 認為，央行暫停升息的措施站不住腳，不必等看到更多證據，就會促使他們重新採取行動。

1 月就業報告遠強於預期，但第四季 GDP 卻停滯不前，遠低於加拿大央行預期的年化成長 1.3%，而 1 月通膨率放緩至 5.9%。

Rogers 表示，雖然商品價格出現明顯的動能轉變，但服務價格的通膨須要進一步降溫，且勞動力市場仍非常緊繃。

她也引用歐美情況，指稱兩國的經濟成長和通膨前景均高於加拿大央行 1 月時預期的水準。Rogers 說：「由於這些是我們的主要貿易夥伴，這可能表明加拿大有通膨進一步升高的壓力。」

加拿大過去一年連續 8 次升息，共升息 425 個基點，以抑制通膨。加拿大去年通膨年率達 8.1% 峰值。加拿大央行預期 2023 年頭三季接近零成長。

加幣周三在公布利率後跌至近 5 個月低點，周四在 Roger 演講前小幅回升。

貨幣市場預估加拿大央行今年的政策利率將達到 4.75% 左右的峰值，或約較美國 聯準會 (Fed) 的終點利率預期低約 90 個基點。