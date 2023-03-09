美國1月JOLTS職位空缺降至1080萬 連五次高於市場預期

美國勞工部周三（8 日）公布的就業空缺和勞動力流動調查報告（JOLTS）顯示，1 月美國職位空缺數從去年 12 月修正後的 1,123.4 萬降至 1,082.4 萬，大約減少 41 萬職位空缺，但仍高於市場預期的 1,050 萬，也是該數據連續第五次超出預期。

美國 1 月 JOLTS 職位空缺降至 1080 萬，但仍高於市場預期。(圖：ZeroHedge)

JOLTS 發布抱括勞工部對自 2018 年 1 月以來職位空缺數單月數據的年度修正。在過去一年，幾乎每個月的職位空缺數都被上修，包括 2022 年 3 月創下的 1,200 萬的新紀錄。

儘管今年 1 月職位空缺數有所下降，但該報告依然顯示出勞動力市場的強勁需求，給薪資和通膨帶來升溫壓力。

按行業來看，1 月美國建築、住宿和食品服務以及金融和保險業的職位空缺減少最多，其中建築業空缺職位下降 24 萬個，住宿和服務業下降 20.4 萬個，金融和保險業下降 10 萬個。與此同時，運輸、倉儲和公用事業的職位空缺增加最多，達 9.4 萬個，非耐久材製造業，如化學品、服裝和食品加工等產業的職位空缺增加 5 萬個。

從公司規模的角度來看，職位空缺降幅最大的是員工人數在 50 至 249 人之間的公司。在員工人數少於 10 人的企業中，職位空缺增幅最大。

職位空缺的小幅下降意味著 1 月的空缺職位比失業工人多 513 萬，這與 2022 年 3 月創下的歷史最高水準 605.5 萬相差不遠。

聯準會（Fed）留意的職位空缺與失業人數之比從去年 12 月的 2 微降至 1 月的 1.9，依然維持歷史高位，新冠疫情前這一比例大約為 1.2。

即便美國 1 月的勞動力市場依然強勁，但許多經濟學家預估 Fed 的政策將在未來一年把經濟推入衰退，並導致失業率在一定程度上上升。

JOLTS 報告顯示，衡量自願離職者占總就業人數的離職率降至 2.5%，為 2021 年 3 月以來的最低水準。1 月離職人數下降 20.7 萬人至 388.4 萬人。這相當於約 390 萬美國人在 1 月自願離職。

值得注意的是，1 月份美國招聘人數增加，而裁員人數升至 2020 年 12 月以來的最高水準，主要的裁員集中在專業和商業服務、房地產、建築以及運輸和倉儲等行業。

Fed 官員們將特別關注本周五的非農就業報告，市場預料該報告將顯示 2 月美國就業依然強勁，失業率保持在 53 年來的最低水準。