鮑爾：Fed尚未就3月會議做出任何決定

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三（8 日）赴眾議院金融委員會聽證會上作證。他表示在評估利率，更多的數據報告是至關重要的，Fed 在利率政策上沒有設定過既定路線。

鮑爾首先宣讀周二在參議院銀行委員會聽證會上已經公布的演講稿，其中警告，今年初強勁的就業和火爆的通膨數據可能促使 Fed 不再繼續放緩而是加快升息的腳步，讓利率最終高於央行此前預期的水準，警惕不可過早放鬆政策的歷史教訓，要堅持到底。

鮑爾表示，必須強調 Fed 尚未就未來升息步伐做出任何決定。在評估利率政策時，更多的數據報告將是至關重要的。職位空缺、消費物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）和非農就業報告數據都是 Fed 觀察的目標。

鮑爾表示，Fed 在利率政策上沒有設定過既定路線，並且重申 Fed 的政策行動將取決於經濟數據以及對未來經濟前景的指引。

對於通膨，鮑爾再次表示，雖然通膨正在回落，但仍處於相當高的水準。他說，高通膨部分源於極度緊張的就業市場，如果不能馴服通膨後果代價將極其嚴重。另外鮑爾預估，全球供應鏈緊張狀況有望獲得緩解。

鮑爾重申，國會應該提高債務上限。他昨日表示，為防止全球經濟造成「非常不利」的傷害，國會必須提高美國聯邦政府的法定借款限額。

鮑爾認為，Fed 無法代替國會行使財政權力。他說，Fed 未曾、也沒有在財政政策領域尋求扮演任何角色。任何人都不能理所當然認為，在美國債務違約時，Fed 會出面保護美國經濟。

此外，鮑爾表示 Fed 對銀行資本標準的評估仍在進行中，尚未在銀行資本問題上提出自身的方案。

此次鮑爾公開談話後，美股主要指數漲跌不一，道瓊指數下跌 0.14%、那斯達克指數漲近 0.5%、標普 500 指數漲近 0.2%、費半指數漲逾 2%。美國 10 年期公債殖利率報 3.944%，美元指數報 105.585。

