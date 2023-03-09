〈美股盤後〉鮑爾鷹派語氣軟化 三大指數回暖收紅

「小非農」數據引發聯準會鷹式升息擔憂，美債殖利率曲線倒掛加劇，不過聯準會主席鮑爾週三 (8 日) 稱央行尚未就 3 月會議做出任何決定，鷹派語氣明顯軟化，美股主指多震盪收紅。

標準普爾 500 指數收漲 0.14%，那斯達克綜合指數升高 0.4%，費城半導體指數勁揚超 2.6%。道瓊指數收斂盤中大部分跌幅，收盤小跌 58.06 點，

數據方面，有「小非農」之稱的美國 2 月 ADP 就業人數增加 24.2 萬人，遠超市場預期的 20 萬人與修正後前值 11.9 萬人。最新報告凸顯美國就業市場火熱，加劇聯準會需要更長時間內維持緊縮政策的猜測。

政經方面，有別於前一日超鷹派語氣，鮑爾週三出席眾議院金融服務委員會作證時透露，聯準會尚未就 3 月會議做出任何決定，同時他強調，週五非農就業報告和下週的消費者價格指數等關鍵數據將對 3 月利率決定產生重大影響。

鮑爾週二稱，聯準會升息幅度可能超過此前預期，並警告讓通膨率回到 2% 目標還有很長的路要走。交易員週三押注聯準會 3 月升息 2 碼的機率已接近 80%。

聯準會週三最新公布的褐皮書報告指出，美國經濟活動略有增加，通膨壓力仍在各個領域都廣泛存在，企業聯繫人預期物價漲幅將持續放緩，在不確定性加劇的情況下，聯繫人預計未來幾個月經濟狀況不會有太大改善。

相對於美歐央行維持鷹派，加拿大央行週三宣布維持目前 4.5% 的基準利率不變，這是加拿大一年多來首次決定不再升息。

荷蘭正準備限制向中國出口先進製程晶片製造設備，出口新規預計將在夏季之前公布。荷蘭外貿部長 Liesje Schreinemacher 指出，基於國家和國際安全的考慮，有必要盡快控制這項技術。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.76 億例，死亡數突破 687 萬例。

週三 (8 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 7 大板塊收紅，房地產、資訊科技和公用事業領漲，能源、醫療保健和金融收黑。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟收低。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.84%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.42%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.18%；Meta (META-US) 漲 0.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.40%。

道瓊成分股逾半收紅，旅行家 (TRV-US) 上漲 1.44%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1%；家得寶 (HD-US) 上漲 1%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.05%；Merck (MRK-US) 下跌 2.69%。

費半成分股普遍走高。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.83%；AMD (AMD-US) 上漲 3.97%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.96%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.42%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.76%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.69%；美光 (MU-US) 上漲 2.39%。

台股 ADR 集體強升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.23%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.57%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.31%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.84% 至每股 152.87 美元。投行 Wedbush 以中國 iPhone 需求回升的跡象、新產品的預期以及服務營收的預期增長為由，再次上調蘋果目標價至每股 190 美元。先前 Wedbush 在蘋果在 2 月公布最新財報後，已將蘋果目標價調升至 180 美元。

西方石油公司 (OXY-US) 走高 2.14% 至每股 62.15 美元。最新文件顯示，相隔五個月後，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司再度買進西方石油，使持股比重上升到約 22.2%。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 3.04% 至每股 182.00 美元。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 正在對特斯拉 Model Y 展開調查，原因是該款車型在運行時方向盤可能會脫落。

經濟數據

美國 2 月 ADP 就業人數報 24.2 萬，預期 20 萬，前值 11.9 萬

美國 1 月 JOLTs 職位空缺數報 1,082.4 萬，預期 1,050 萬，修正後前值 1,123.4 萬

華爾街分析

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 寫道：「目前勞動力市場存在權衡取捨，強勁的招聘對經濟和工人都有好處，但薪酬增長仍然相當高。」

牛津經濟研究院的美國經濟學家 Matthew Martin 寫道：「雖然 1 月份的 JOLTS 報告顯示職位空缺正朝著聯準會的正確方向發展，但下降幅度太小，不足以讓人相信勞動力市場狀況正在降溫，足以降低通膨。」

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Ferol 表示：「鮑爾談話顯示聯準會將在很大程度上依賴近期數據來做出 3 月利率決定。」

摩根士丹利全球首席經濟學家 Seth Carpenter 表示：「鮑爾表達的意思非常非常清楚，看看過去一年半發生的事情，就知道通膨壓力並沒有減輕。現在鮑爾非常不願再次陷入困境，因此對升息 2 碼抱持開放態度，正是他所做的事。」

華爾街知名空頭、摩根士丹利策略師 Michael Wilson 仍認為一些大型科技股和迷因股將下跌 20% 左右，因為即使沒有盈利衰退，估值也超出合理區間。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主