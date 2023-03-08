避險基金執行長：Fed勢必進一步升息因應通膨 已為衰退做好準備

億萬富翁、避險基金 Citadel 執行長 Ken Griffin 表示，美國經濟恐怕正面臨衰退，美國在遭遇高通膨衝擊後，聯準會 (Fed) 勢必需要進一步提高利率，而該公司已經為此做好準備。

Griffin 說道，Fed 透過升息因應通膨的能力有限，就好比是「用鈍刀進行手術」，而「我們已經為經濟衰退做好準備。」

Fed 主席鮑爾周二 (7 日) 赴國會作證表示，如果經濟數據持續強勁，央行準備加快升息步伐。

Griffin 表示，他建議鮑爾在通貨膨脹問題上「少說一點」。「每次當他們鬆開剎車，或者市場認為他們不再猛踩煞車，而實際上工作又沒有完成時，問題就會更難處理。」

值得一提的是，Griffin 曾在 2020 年預測，美股將與通貨膨脹作長期抗爭。他表示，目前 Citadel 對通膨的認知與市場共識相去不遠。

美國銀行執行長 Brian Moynihan 日前預估，美國經濟將在第三季陷入技術性衰退，將連續三個季度負成長。

不過，Moynihan 認為，美國將面臨輕微衰退，並且歸因於企業或商業領域放緩，而不是消費者領域放緩。該行預估，美國經濟季度萎縮幅度為 0.5% 至 1% 之間。

高盛策略師則預估 Fed 今年可能會再升息 3 次，以抑制通膨。不過，高盛認為，美國經濟陷入長期衰退的可能性偏低。