美上周初領失業金人數小幅降至19萬 就業市場強勁

美國勞工部周四（2 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 19 萬人，低於市場預期的 19.5 萬人，較前值 19.2 萬人減少 2 千人。另外，上周續領失業金人數也下滑，該份報告顯示就業市場火熱。

截至 2 月 25 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 19 萬人，低於市場預期的 19.5 萬人，較上周的 19.2 萬人減少 2 千人，4 周移動平均值報 19.3 萬人。

截至 2 月 18 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 165.5 萬人，較上周修正後的 166 萬人減少 5 千人，低於市場預期的 166.5 萬人，4 周移動平均值報 167.15 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

雖然近幾個月來，一些知名企業（主要是科技和金融領域）宣布裁員，但整個經濟領域的裁員人數仍處在歷史新低。

儘管如此，經濟學家和投資人仍密切關注初領失業金人數，看是否有跡象表明，在頑強通膨、高漲的勞動力成本與聯準會（Fed）升息的重壓下，就業市場出現降溫跡象。

與此同時，美國勞工部同日公布另一項數據顯示，美國去年第四季非農生產力修正值報 1.7%，預期 2.6%，前值 1.4%，強勁的生產率有助抵銷薪資上漲帶來的通膨影響。另外，美國去年第四季非農單位勞動力成本修正值報 3.2%，預期 1.6%，前值 2.0%。

勞動力市場的韌性和居高不下的通膨，增添 Fed 今年至少在升息三次而非兩次的可能性。根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，目前交易員預期下次會議升息 1 碼（25 個基點）的機率為 69.4%、升息兩碼（50 個基點）的機率為 30.6%，終點利率落在 5.5%-5.75%。

專家看法

花旗駐紐約分析師 Veronica Clark 表示，初領失業金人數可能無法完全反映高收入員工的裁員情形，這些員工可能因資遣費或其他原因無法申請失業救濟。

彭博經濟學家 Eliza Winger 認為，初領失業績人數持續與勞動力市場疲軟的預測不符，裁員情形還可能會增加，而勞動力成本高漲和需求減少會給企業利潤率帶來壓力。