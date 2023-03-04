〈貴金屬盤後〉黃金周線五周來首度上漲 關注下周鮑爾聽證會和2月非農

由於美元回軟、美債殖利率回落，黃金期貨周五 (3 日) 上漲，為五周以來首度收紅，並交出 1 月中旬以來最大漲幅。

4 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 14.10 美元或 0.8%，收在每盎司 1854.60 美元。

黃金期貨本周上漲近 2.1%，也是 1 月中旬以來最大漲幅。

道明證券大宗商品市場策略主管 Bart Melek 表示，在新的刺激出現以前，例如下周的就業或消費者物價報告，黃金可能只會在每盎司 1830 到 1850 美元之間盤整。

隨著中國經濟回溫，黃金消費可能持續強勁，而且在高通膨環境下，人們也買進黃金以規避通膨。

美元持續主導金價走勢。ICE 美元指數 (DXY) 本周下跌 0.4% 至 104.59，為五周以來周線首見收黑，今年來漲幅收斂為 1.2%。由於黃金以美元計價，美元貶值會降低持有其他貨幣買家在買進時的成本。

同時，10 年期美債殖利率從近四個月高點回落，也讓不孳息的黃金恢復一些吸引力。

雖然聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周四表示，強勁的經濟數據可能讓終點利率超過 5.1% 至 5.4%，但亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 說，他偏好「緩慢且穩定」的升息，並預測夏季中或夏末就會停止升息。

Kitco 分析師 Gary Wagner 說，美元一直是牽動金價的「主要驅動力」，反映投資人還在揣測 Fed 的利率動向。

美元指數 2 月的勁揚，導致黃金月線重挫，原因就是美國強勁的就業和通膨數據，讓交易員預期 Fed 將進一步升息，並幾乎打消年底前降息的可能性。

交易員如今預測，Fed 今年至少會有再三次每次 1 碼的升息，使利率在 9 月底以前達到 5.43% 的頂峰。

RBC 資本市場分析師 Christopher Louney 說，雖然黃金或許能從 Fed 可能引發經濟衰退的擔憂中受益，但若美債殖利率持續上揚，加上相對強韌的美元，代表黃金上漲空間有限。

他在報告中說：「雖然美元從去年高點下滑，但仍然強勁，而且更重要的是，殖利率持續上揚並站上他們去年觸及的高點，例如 10 年期美債殖利率一度突破 4%。」

Fed 主席鮑爾下周將出席國會聽證會，說明半年貨幣政策報告，而且下周五將公布 2 月非農就業報告，都將是觀察黃金後市的重點。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「如果 Fed 主席鮑爾保持鷹派論調，而且如果 1 月的非農就業新增人口沒有下修、2 月的成長又很強，黃金本周的漲勢就會化為烏有。另一方面，假如鮑爾樂觀表示快接近終點利率，黃金就可能大漲一波。」

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