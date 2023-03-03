投資人等待Fed官員討論升息線索 美債殖利率下跌

美國國債殖利率周五 (3 日) 下跌，投資人等待 Fed 官員的一系列言論，這些言論可能提供有關利率政策計劃的最新線索。

美東時間清晨 5:30，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 7 個基點報 4.003%。2 年期美國國債殖利率下跌 4.8 個基點至 4.856%；周四 (2 日) 它曾一度攀升至 2007 年來最高水平。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

預計多位 Fed 官員將於周五發表講話，投資人將仔細研究他們的評論，以了解 Fed 是否會在更長時間內奉行更緊縮的貨幣政策。

本周以來，幾位 Fed 官員都表示利率可能會繼續走高，Fed 是否會再次加快升息步伐的不確定性已經蔓延。在最近一次會議上，Fed 升息 25 個基點，較之前的升息幅度有所放緩。

明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡利周三 (1 日) 表示將考慮升息 50 個基點；而亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克周四主張繼續升息 25 個基點。

許多投資人一直希望 Fed 今年暫停升息，因為擔心升息過度可能導致美國經濟收縮。

在數據方面，ISM 的 2 月非製造業指數將於周五公布，它反映一系列服務部門的經濟活動是擴張還是收縮。