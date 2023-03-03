Fed波斯提克：可能今夏暫停升息

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週四 (2 日) 釋出「鴿派」訊號表示，他支持聯準會下回升息 1 碼，預期聯準會可能在今夏暫停升息。

波斯提克表示，他堅定支持升息 1 碼，因為央行謹慎行事是明智之舉，在聯準會可以暫停升息之前，可能只需要再升息 2 次。

波斯提克週四表示：「緩慢而穩定的升息幅度將是適當的行動方案。我們現在正處於一個應保持謹慎的時期，部分原因是聯準會去年快速升息的滯後影響可能很快就會衝擊經濟。」

波斯提克支持聯準會下回升息 1 碼，可能在今夏暫停升息 (圖片：AFP)

波斯提克預計，聯準會暫停升息之前，可能只需要再升息 2 次，將聯邦資金利率升至 5% 至 5.25%，但他強調，這將根據即將公布的經濟數據來判斷。

波斯提克稱：「如果數據強於預期，聯準會就需要調整對未來利率走勢的預期，我對這種可能性抱持開放態度。」

波斯提克補充道：「終點利率有可能要更高，由於消費者支出強勁，勞動力市場仍然相當緊俏，這表明經濟實力可能比人們想像的要強一些，這意味著我們可能需要做更多的工作。」

波斯提克認為，聯準會已將利率從一年前的接近零提高到 2 月份的 4.5% 至 4.75% 的「限制性」水平，預測本輪升息循環可能接近終點，聯準會可能在今年夏季中後期暫停升息。

他不希望緊縮政策反覆出現，建議一旦央行暫停升息，應保持利率不變直到 2024 年。

波斯提克的談話令市場情緒為之大振，標普、那指和費半指數週四上演逆轉行情，美股主指全數收紅。