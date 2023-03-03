美國2月ISM非製造業指數報55.1 優於預期

美國周五（3 日）公布數據顯示，2 月 ISM 非製造業指數報 55.1，高於市場預期 54.5，但略低於 1 月前值 55.2。另外訂單指數攀升至 1 年多以來的高點，與此同時招聘人數也有所增加，暗示美國第一季經濟繼續擴張。

2 月美國 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 56.3，前值 60.4

新訂單指數報 62.6，前值 60.4

僱傭指數報 54.0，前值 50.0

供應商交貨指數報 47.6，前值 50.0

存貨指數報 50.6，前值 49.2

原物料價格指數報 65.6，前值 67.8

未完成訂單指數報 52.8，前值 52.9

新出口訂單指數報 61.7，前值 59.0

原物料進口指數報 52.6，前值 53.0

庫存景氣指數報 55.3，前值 55.8

(圖：ISM)

觀察指數細項，2 月新訂單指數從 1 月的 60.4 升至 62.6，為 2021 年 11 月以來新高，表明需求健康。服務業目前處在對抗通膨的中心，因為服務價格往往更具黏性，對升息的反應較弱。

2 月原物料價格指數報自 1 月前值 67.8 降至 65.6，為兩年多來新低，表明成本上升速度有所放緩，但仍遠高於衡量製造商支付價格的指標，表明通膨持續存在。另外供應商交貨指數報 47.6，低於前值 50.0，表明交貨速度加快。

值得注意的是，2 月僱傭指數自 1 月前值的 50.0 升至 54.0，為 2021 年 12 月以來新高，顯示當月招聘人數增加。勞動力市場吃緊正在推動薪資強勁成長，是導致通膨居高不下的原因之一。

此外，隨 2 月新出口訂單指數自 59.0 升至 61.7，為 5 個月高點，服務業的海外需求也更加強勁。

ISM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，受訪者大多對商業狀況持樂觀態度。供應上持續改善其能力和物流，商品交付速度更快就是證據之一。儘管就業市場吃緊，但一些產業的就業形勢有所改善，同時有幾個產業持續裁員。