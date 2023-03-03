美國2月ISM非製造業指數報55.1 優於預期

美國周五（3 日）公布數據顯示，2 月 ISM 非製造業指數報 55.1，高於市場預期 54.5，但略低於 1 月前值 55.2。另外訂單指數攀升至 1 年多以來的高點，與此同時招聘人數也有所增加，暗示美國第一季經濟繼續擴張。
2 月美國 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 56.3，前值 60.4
- 新訂單指數報 62.6，前值 60.4
- 僱傭指數報 54.0，前值 50.0
- 供應商交貨指數報 47.6，前值 50.0
- 存貨指數報 50.6，前值 49.2
- 原物料價格指數報 65.6，前值 67.8
- 未完成訂單指數報 52.8，前值 52.9
- 新出口訂單指數報 61.7，前值 59.0
- 原物料進口指數報 52.6，前值 53.0
- 庫存景氣指數報 55.3，前值 55.8
觀察指數細項，2 月新訂單指數從 1 月的 60.4 升至 62.6，為 2021 年 11 月以來新高，表明需求健康。服務業目前處在對抗通膨的中心，因為服務價格往往更具黏性，對升息的反應較弱。
2 月原物料價格指數報自 1 月前值 67.8 降至 65.6，為兩年多來新低，表明成本上升速度有所放緩，但仍遠高於衡量製造商支付價格的指標，表明通膨持續存在。另外供應商交貨指數報 47.6，低於前值 50.0，表明交貨速度加快。
值得注意的是，2 月僱傭指數自 1 月前值的 50.0 升至 54.0，為 2021 年 12 月以來新高，顯示當月招聘人數增加。勞動力市場吃緊正在推動薪資強勁成長，是導致通膨居高不下的原因之一。
此外，隨 2 月新出口訂單指數自 59.0 升至 61.7，為 5 個月高點，服務業的海外需求也更加強勁。
ISM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，受訪者大多對商業狀況持樂觀態度。供應上持續改善其能力和物流，商品交付速度更快就是證據之一。儘管就業市場吃緊，但一些產業的就業形勢有所改善，同時有幾個產業持續裁員。