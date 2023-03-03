Fed理事華勒：若經濟數據過熱 終點利率恐高於5.4%

聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周四 (2 日) 表示，一系列火熱的數據可能迫使聯準會將利率調升至比原先預期更高的水平，以防止通膨回升。

華勒表示：「近期的經濟數據凸顯出過於強勁的勞動力市場、強勁的消費者需求以及頑強的物價壓力，令人對 Fed 在打擊通膨方面所取得的進展感到質疑。」

他在準備向美國中型銀行聯盟發表的演講稿中提到，若未來幾周的數據顯示招聘力道已經放緩，通膨也在 1 月意外上升後回落，那麼他會支持把聯邦資金利率目標區間再調高幾次，預估將落在官員們此前預期的 5.1%-5.4%。

但他也說，若經濟數據依然過熱，今年的政策目標區間恐被迫進一步調高。

在去年採取積極動作，對抗 40 年來最火熱通膨後，Fed 今年前兩次會議均放慢升息步伐，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 並援引經濟數據，指出通膨緩解進程已經展開，暗示政策利率正接近限制性水平，即使如此，Fed 青睞的通膨指標，即美國個人消費支出物價指數 (PCE)，卻在 1 月意外回升。

除了 PCE 以外，1 月的非農就業報告，令許多分析師紛紛調升終點利率預期，交易員也消化更激進的政策路徑。與央行政策掛鉤的期貨合約現在預估，Fed 9 月之前將再升息一個百分點，使政策利率達到 5.5%-5.75% 區間。

華勒指出，近期的數據可能反映通膨方面進展陷入停滯，但也可能只是短暫回升。

他認為，即將發布的數據可能顯示經濟活動和通膨恢復下行趨勢，但也表示，這場讓通膨回到 2% 的目標的戰役，持續時間將比原先預期還要更長、更緩慢。

在發布華勒事先準備好的講稿後，原定稍晚向美國中型銀行聯盟發表的線上演說，卻因 Zoom 遭駭客入侵發布色情圖片而被迫取消。