賓士於德國南部開始建造電池回收工廠

賓士(Mercedes-Benz)周五(3 日)位在德國南部庫彭海姆市(Kuppenheim)的可持續電池回收工廠動土。該試驗工廠的年產能將達到 2,500 頓,將替賓士新型電動車生產預 5 萬個電池模組。

回收的電池來自測試車輛和啟動電池。在試驗成功的基礎上,中期產量可能會擴大。該工廠第一階段的調適──機械拆卸──計劃於今年 12 月開始。在與公共機構談判後,試驗工廠將於幾個月後完工。

庫彭海姆市工廠已透過太陽能和綠色電力實現二氧化碳中和運行。其建設是由德國聯邦經濟事務和氣候行動部(Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action of Germany)資助的科研計畫的一部分。

賓士生產和供應鏈管理董事會成員 Jörg Burzer 表示:「我們在巴登 - 符騰堡(Baden-Württemberg)和德國發出了可持續電動車創新實力的重要訊號。」

巴登 - 符騰堡的環境、氣候和能源部長 Thekla Walker) 表示,她很高興賓士推動循環經濟的主題。另外考慮到鋰、鈷和鎳等需求旺盛的重要原物料供應有限,因此推動循環經濟這點尤為重要。