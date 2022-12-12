Rivian暫停與賓士在歐洲生產電動廂型車合資計畫

美國電動車製造商 Rivian 周一（12 日）表示，為節約現金已暫停與賓士（Mercedes-Benz）有關在歐洲生產電動廂型車的合作計畫的談判。3 個月前兩家公司在歐洲建立電動廂型車的合作關係。

兩家公司曾在今年 9 月表示，雙方正在就在波蘭的一家賓士工廠建立一家潛在合資企業進行談判；該工廠原本將替這兩家汽車製造商生產商用廂型車。不過由於資本市場緊縮和經濟的擔憂，Rivian 高層對過度擴張業務持謹慎態度。

Rivian 周一聲明表示，在重新評估公司的成長機會並選擇將重點放在最佳經風險因素調整投資回報的計畫上後，中斷了與賓士的合資談判。

Rivian 財務長麥克唐納（Claire McDonough）表示：「暫停這項合作反映我們不斷評估主要資本項目的過程，同時考慮了我們當前和預計的經濟狀況。」

Rivian 表示，目前向零售客戶銷售皮卡車和 SUV 的業務以及與亞馬遜公司 (AMZN-US) 的電動廂型車協議最適合在短期內推動盈利，同時也願意在未來某個時間尋求與賓士達成一項交易。

賓士廂型車部門主管蓋森（Mathias Geisen）表示，公司在歐洲建立電動車製造基地的計畫並未受到影響，電動化策略步伐保持不變。

截稿前，Rivian(RIVN-US) 盤前股價下跌 4.76%，每股暫報 25.99 美元。