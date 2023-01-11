劍指特斯拉！賓士2022年純電動車銷量翻倍 未來8年目標年增40%

賓士集團 (Mercedes-Benz) 去年純電動車 (BEV) 銷售量翻升一倍，這只是開始，該公司與其歐洲同業還打算銷售更多電動車，特斯拉 (TSLA-US) 恐得留意這越來越劇烈的市場競爭。

賓士週二 (10 日) 宣布，2022 年向零售客戶交付 2043900 輛，雖較上一年下降 1%，但這不奇怪，因為供應鏈問題多年來一直限制著全球汽車生產。

較值得關注的一點是，賓士電動車銷售量實現大幅成長，2022 年純電動車銷量達 117800 輛，較 2021 年 EV 銷售量 42400 輛增加約 124%。2022 年 BEV 在賓士對零售客戶的總銷售量中佔比近 6%，自 2021 年約莫 2% 的水準升上來。

花旗集團分析師 Martin Wilkie 表示，這只是賓士小小一步，其最積極的目標是在 2030 年之前轉為僅販售 EV，意味著未來 8 年的年平均成長幅 40%。

其他歐洲車廠也目標推動 EV 大幅成長。福斯、Stellantis (STLA-US) 和 BMW 在 2022 年約出售 90 萬輛 BEV (全年最終銷售數據尚未公布)。根據每家公司的管理目標，2030 年該合併銷售數據可能高達 1000 萬輛，意味這三家車廠從現在到本世代末的年平均成長約 35%。

當然，特斯拉仍是 EV 銷售量增長最快速的車廠，2022 年交付 131 萬輛車，約較 2021 年交付量 93.6 萬輛增加 40%。

特斯拉和所有車廠都將需要更多車款和不同價位的車才能達到積極的目標。目前美國 EV 平均要價 6.5 萬美元，但在美銷售的新車多數價位落在 3.5 萬美元，而所有新車均價在 4.5 萬美元範圍內，意味著 EV 必須再更便宜一些，才能提高新車銷售的滲透率。

展望未來，投資者將密切關注 EV 定價和 EV 市場發展，看看傳統車廠和特斯拉究竟哪一方能夠實現銷售目標。