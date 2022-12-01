〈車市〉11月前10大車商僅5家正成長 賓士躍居銷售第二

國內 11 月新車掛牌數統計今 (1) 日出爐，前 10 大車商中，僅 BENZ、中華 (2204-TW) MITSUBISHI、和泰車 (2207-TW) LEXUS、HYUNDAI 和 VOLKSWAGEN 較去年同期成長，反映缺車問題，整體車市掛牌 39670 台，年減 1.1%，其中，BENZ 大量到港交車，擠下多個國產品牌衝上銷售第二。

進入 12 月後，車商認為，除了有年底的交車潮，再加上趕明年漲價前的下訂潮可望湧現，車市需求有望一路旺至第一季。

TOYOTA 11 月掛牌數 11218 台居冠，月增 3.6%、年減 10.2%，累計前 11 月銷量 114020 台，年減 0.02%，在經濟情勢高度不確定下，表現仍相對其他車商穩健。

而 BENZ 11 月掛牌數達 2436 台，月增 4.5%，年增 38.4%，排名竄高，居第二，主要是因車輛到港大量交車，其中，GLC 最熱銷，掛牌達 534 台，GLE 357 台，GLA 383 台，是推升買氣的三大主力車款。

累計前 11 月，新車掛牌數共 387877 台，年減 5.3%，前 10 大車商幾乎全數均較去年同期衰退，又以 FORD、BENZ 衰退近 20% 較多，僅 HYUNDAI 呈正成長，掛牌數 14012 台，年增達 19.9%。

和泰車表示，看好年底前的換車需求，預估買氣將優於 11 月，全年總市場可望上看 43 萬台的規模。