〈美股早盤〉美就業市場強勁增添Fed升息壓力 主要指數漲跌不一

美國最新數據顯示就業市場依然保持彈性，可能會給聯準會（Fed）帶來繼續升息的壓力，美股主要指數周四（2 日）漲跌互現，美國公債殖利率升破 4%，美元指數走高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 100 點或近 0.9%，標普 500 指數跌 0.5%，費城半導體指數跌逾 2%。

美國勞工部周四公布數據顯示，上周經調整後初領失業金人數報 19 萬人，低於市場預期的 19.5 萬人，較前值 19.2 萬人減少 2 千人。另外，上周續領失業金人數也下滑至 165.5 萬人，低於市場預期的 166.5 萬人。該份報告顯示美國就業市場火熱。

高頻經濟（High Frequency Economics）首席美國經濟學家 Rubeela Farooqi 表示，隨著限制性貨幣政策的影響發揮作用並在經濟中更廣泛蔓延，對工人的需求應該會緩解。然而就目前而言，企業似乎仍在囤積人力，因為它們一直在努力解決勞動力短缺和持續存在的人員配置問題。

現在的焦點是美國和歐元區的利率可能會上升多少，交換交易市場目前預估 Fed 的政策利率將在 9 月達到 5.5% 的峰值，一些人甚至押注基準利率可能會升到 6%。

Jefferies 經濟學家 Thomas Simons 認為，如今天這份強勁的就業市場報告，就是決策者在暫停升息之前繼續重申升息意圖的原因，然後在相當長的一段時間內把利率維持在限制性區間。儘管決策者意識到通膨已在最近幾個月從高點回落，但仍擔憂數據反彈。

另外，歐盟統計局（Eurostat）周四公布最新數據顯示，受能源價格下滑影響，歐元區 2 月消費者物價指數（CPI）增幅已從高點回落，然而食品價格逐月上漲抵銷能源價格下降，核心 CPI 增幅超預期反彈，意味著歐洲央行（ECB）升息之路還沒結束。

歐元區 2 月調和 CPI 初值年升 8.5%，高於市場預期的 8.3%，較前值 8.6% 小幅回落，為去年 5 月以來新低。而剔除波動較大的能源和食品 2 月核心調和 CPI 年增 5.6%，遠超市場預期與前值 5.3%，仍處在歷史高峰。市場分析認為，核心 CPI 增幅超預期反彈強化 ECB 持續升息的理由。

按月來看，歐元區 2 月調和 CPI 成長 0.8%，高於市場預期的 0.5%，前值為 - 0.2%；核心 CPI 月增 0.8%，遠高於前值 - 0.8%。

截至台北時間周四（2 日）22 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 0.40%，至每股 174.12 美元

根據《The Verge》報導，日前 Meta 公司內部公開未來 4 年的 AR/VR 硬體發展路線圖。該公司計劃在 2025 年發布首款有顯示螢幕的智慧眼鏡，以及一款可用於控制這些眼鏡的智慧手錶。另外，Meta 計劃在 2027 年推出第一款成熟的 AR 眼鏡。

Snowflake(SNOW-US) 早盤下跌 11.89%，至每股 136.13 美元

Snowflake 上季營收年增 53.4% 至 5.89 億美元，遠超市場預期；淨損報 2.07 億美元，經調整後每股獲利 0.14 美元。該公司預估今年第一季營收為 6.24 億美元；產品收入介在 5.68 億至 5.73 億美元區間，低於市場預期。Snowflake 美股盤前跌近 9%。

Salesforce(CRM-US) 早盤上漲 14.49%，至每股 191.60 美元

客戶關係管理軟體服務供應商 Salesforce 上季營收年增 14% 至 83.8 億美元，經調整後每股獲利報 1.68 美元，兩者皆高於華爾街分析師預估的 79.9 億與 1.36 美元。Salesforce 預估本季營收將介於 81.6-81.8 億美元之間、non-GAAP 每股稀釋盈餘介於 1.60-1.61 美元之間。分析師預期 Salesforce 本季營收、non-GAAP 每股稀釋盈餘各為 80.5 億美元、1.32 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 19 萬，預期 19.5 萬，前值 19.2 萬

美國上周續領失業金人數報 165.5 萬，預期 166.5 萬，前值 166 萬

美國去年第四季非農生產力修正值報 1.7%，預期 2.6%，前值 1.4%

美國去年第四季非農單位勞動力成本修正值報 3.2%，預期 1.6%，前值 2.0%

華爾街分析：

Generali Investments 宏觀和市場研究主管 Thomas Hempell 表示：「我們已經把 Fed 的終點利率預測上調至 5.75%，雖然遠高於市場定價，但儲蓄過剩和強勁的勞動力市場，證明美國經濟具有很強彈性。經濟數據給通縮進程潑了盆冷水，市場對任何改變通膨前景的因素都高度警惕。」

Saxo Capital markets 資深市場策略師 Charu Chanana 表示，中國重新開放對投資人來說是一個急需的亮點，但就通膨而言，由於其帶來的拒代需求，增加周期性上行壓力，尤其是大宗商品方面。