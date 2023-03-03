微軟收購動視暴雪露曙光 傳授權協議有望讓歐盟開綠燈

路透周四（2 日）援引三名知情人士消息報導，微軟向競爭對手提供授權協議，可能會解決歐盟對其以 690 億美元收購動視暴雪的反壟斷擔憂，有助微軟清除該筆收購案的一個主要障礙。

知情人士表示，歐盟執行委員會計劃在 4 月 25 日之前對這筆收購案做出決定，預料不會要求微軟出售資產以獲得其批准。歐盟競爭執法機構拒絕對此置評。

消息一出後，微軟 (MSFT-US) 盤中股價上漲 0.36%，每股暫報 247.16 美元；動視暴雪 (ATVI-US) 盤中股價上漲 2.76%，每股暫報 77.81 美元。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）上月曾表示，公司準備向競爭對手提供授權協議以解決反壟斷問題，但不會出售動視暴雪獲利豐厚的《決勝時刻》（Call of Duty）特許經銷權。史密斯認為，動視暴雪的一款遊戲或一部分業務可以從其他業務拆分出來視不現實的。

微軟發言人表示：「我們承諾給索尼集團、Steam、輝達 (NVDA-US) 和其他公司長期 100% 平等獲得《決勝時刻》的權利，此舉將保護遊戲玩家和開發商的利益，並增加市場競爭。」

該公司上月已表示和任天堂、輝達簽署為期 10 年的授權協議，將《決勝時刻》引入後者的遊戲平台，但前提是該協議要對動視暴雪的收購案開綠燈。

微軟的這起收購案在英國面臨監管阻力，英國競爭機構建議微軟拆分《決勝時刻》以解決其擔憂，而美國聯邦貿易委員會（FTC）已要求法管阻止該交易。