美銀：Fed可能要把利率升至近6%方能對抗頑強通膨

路透周二（28）報導，美國銀行全球研究（BofA Global Research）聯準會（Fed）可能將利率上調至近 6%，原因是美國強勁的消費者需求和緊張的勞動力市場將迫使 Fed 在更長時間內對抗通膨。

該機構預估的數字遠高交易員目前訂價到 9 月的 5.4% 峰值。

美銀在報告中表示：「整體需求需要顯著減弱，通膨才能回到 Fed 的目標水準。進一步的供應鏈正常化和就業市場放緩將有所幫助，但只是在一定程度上而已。此外，這些過程所花費的時間比我們和市場預期的要久。」

美銀發表上述鷹派看法前，該行近期上調對利率的預期，預料 Fed 在 3、5 月採類似的升息舉措後，6 月將再次升息 1 碼（25 個基點），終點利率為 5.25%-5.55% 區間。

另外，美銀還預估，美國經濟將在今年第三季陷入衰退。

交易員目前預估，美國利率今年將達到 5.4% 的高峰，而僅僅一個月前還只有 5% 左右。美國聯準會（Fed）理事傑佛森（Philip Jefferson）堅持央行 2% 的通膨目標，不支持提高。他認為最近通膨數據很高，不要幻想很容易能回到 2% 目標，同時將繼續尋找通膨降溫跡象，如果通膨緩慢下降或朝著錯誤的方向發展，未來將採取更多措施。