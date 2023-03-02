Fed兩官員放鷹：呼籲維持5%以上利率到明年、不排除下次會議升息2碼

近期美國意外強勁的就業和通膨數據公布後，聯準會（Fed）兩官員周三（1 日）均表示，可能有必要為降低通膨而更激進升息，並且要讓高利率保持一段時間。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）握有投票權的卡什卡里（Neel Kashkari）表示，對於今年 3 月 21 日到 22 日的貨幣政策會議上市繼續升息 1 碼（25 個基點），還是重新回到 2 碼（50 個基點）持「開放態度」。他認為更重要的是 Fed 在點陣圖理暗示什麼。

他說：「目前我還沒有決定（點陣圖中）我的點是什麼，但我傾向繼續進一步提高，將繼續推高自己的政策路徑。」

卡什卡里還提到，最近公布的通膨數據高於預期且就業報告強勁，這些令人擔憂的數據表明「通膨並未如 Fed 所希望的那樣快速取得進展」，不過即便數據令人不安，也不應對一個月的數據反應過度。

他認為，美國經濟當前並未陷入衰退。尚不清楚 Fed 是否能實現推動經濟軟著陸的目標。經濟呈現出一些樂觀訊號，但仍需要盡力讓通膨降溫。

另外，明年握有 FOMC 投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）認為，美國通膨率仍然過高，Fed 必須立刻壓制住高通膨。他表示，要先看到需求出現下降趨勢，然後 Fed 才會考慮調整政策；美國經濟正在蓄積動能，應對通膨的衝擊。

波斯提克在亞特蘭大聯準銀行網站發布的文章寫道：「我認為，我們需要讓 Fed 的聯邦基金利率升至 5% 到 5.25%，並且直到 2024 年都保持這一水準。這將讓更緊縮的政策滲透到經濟體中，最終讓整體供需實現更好的平衡，從而降低通膨。」

他在該篇文章中指出，從歷史經驗來看，假如在徹底壓制住通膨前就放鬆行動，通膨可能會再次爆發，上世紀 70 年代就是如此，當時造成災難性的後果。過早放鬆貨幣政策之後，FOMC 大約花了 15 年的時間才控制住通膨，讓政策利率達到 20%。Fed 不想重蹈覆轍，所以現在必須戰勝通膨。

