〈財報〉促銷有成 客戶登門 梅西百貨假日季獲利超乎預期

梅西百貨 (M-US) 股價周四 (2 日) 飆升，因為該公司吸引了尋找禮物的假日購物者且促銷有成。

但這家百貨商店業者表示，它仍在為未來更加動盪的一年預做準備。

梅西百貨表示，預計與 2022 年相比，本財年的淨銷售額將下降 1% 至 3%，相當於 237 億美元至 242 億美元。該公司表示，預計調整後的攤薄每股獲利將在 3.67 美元至 4.11 美元之間。

根據 Refinitiv 的估計，梅西百貨在截至 1 月 28 日當季的表現與分析師的預期相比如下：

●每股獲利 1.71 美元，高於預期的 1.57 美元

●營收 82.6 億美元，與預期相同

第 4 季淨利從去年同期的 7.42 億美元或每股 2.44 美元，降至 5.08 億美元或每股 1.83 美元。調整後每股獲利為 1.88 美元。剔除本季的稅收優惠，調整後每股獲利為 1.71 美元，高於分析師預期的 1.57 美元。

同期，直營加上加盟店的同店銷售額較去年同期下降 2.7%，但較 2019 年第 4 季成長 3.3%。

梅西百貨上季業績看來優於今年稍早時的預期。今年 1 月，該公司涵蓋高端百貨公司 Bloomingdale’s 和美容連鎖店 Bluemercury，發布第 4 季業績財測，當時預計其假日銷售額低於預期。該公司表示，它注意到客戶在 11 月和 12 月購買禮物時，更加謹慎地關注支出採購更少的商品。

梅西百貨 CEO 甘納特 (Jeff Gennette) 當時表示，梅西百貨正在密切關注自家信用卡以及與美國運通聯名信用卡的數據。他說，消費者動用循環利息的餘額越來越大，而且每個月都在增加，而非全部還清；這是財務緊張的一個潛在跡象。

他指出，「在分析信用卡使用情形時，會發現客戶承受著更大的財務壓力。」

截至周三 (1 日) 收盤，梅西百貨股價今年以來下跌約 1%，落後於同期上漲約 3% 的標普 500 指數。該公司股價周三收於 20.43 美元，市值達到約 55 億美元。