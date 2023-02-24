美國1月核心PCE年增4.7%超預期 進一步增添Fed升息壓力

美國聯準會（Fed）偏好的通貨膨脹指標─個人消費支出（PCE）物價指數，1 月數據加速成長，同時消費者支出保持彈性，表明物價壓力仍在且需求強勁，恐強化 Fed 下次會議大幅升息的理由。

根據美國商務部周五（24 日）公布數據，美國 1 月 PCE 物價指數年增 5.4%，遠高市場預期的 5% 和修正後前值 5.3；1 月 PCE 物價指數月增 0.6%，高於市場預期的 0.4% 與修正後前值 0.2%。

Fed 偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格後的 1 月核心 PCE 物價指數年升 4.7%，高於市場預期的 4.3%，略高修正後前值 4.6% ；1 月核心 PCE 月增 0.6% ，為去年 6 月以來最大漲幅，高於市場預期和上修後前值 0.4%。

有分析指出經濟活動強勁和通膨降溫進展比先前預期慢，可能迫使 Fed 的升息時間比預期更久。數據公布後，利率市場認為，Fed 下個月貨幣政策會議升息 2 碼（50 個基點）的風險正在上升。

另外，美國 1 月個人支出月增 1.8%，為 2021 年 3 月以來最大單月支出增幅，高於市場預期的 1.3%，修正後前值為 - 0.1%；美國 1 月個人收入成長 0.6%，低於市場預期的 0.1%，修正後前值為 0.3%。

美國 1 月個人支出成長強勁。(圖：ZeroHedge)

市場評論指出，在接受機構社調查的 61 位經濟學家中，只有 6 位預測個人支出增速在 1.8% 以上，這又是一個過熱的數據。強勁的支出報告將確認美國消費者依然活躍，而此前經濟學家曾普遍認為經濟在 2022 年底放緩。

分析指出，Fed 青睞的通膨指標 1 月份增長速度超預期，消費者支出增幅為 2021 年以來最大，這兩個因素給政策制定者帶來繼續升息的壓力。

瑞士信貸分析師成功預測 PCE 數據增速將超預期，並認為這些資料將強化 Fed 貨幣政策的鷹派風險，並且可能會給 3 月份升息２碼的預期帶來進一步的動力。

數據公布後，納指期貨跌 1.3%，標普 500 指數期貨跌 1%，道指期貨跌 0.9%。美元指數短線上揚 20 點，報 105.14。美國 10 年期公債殖利率升至 3.943%；兩年期公債殖利率升至 4.772%，為去年 11 月 4 日以來新高。