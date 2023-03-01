〈睿生光電轉上市〉擴大切入工業應用、寵物平台 估下半年開始貢獻

面板大廠群創 (3481-TW) 旗下小金雞睿生光電 (6861-TW) 今 (1) 日舉行上市前業績發表會，睿生光電近年除深耕既有精準醫療領域市場外，也積極擴大布局寵物經濟、工業檢測 AXI 等應用，其中，預期今年下半年包含工業檢測 AXI、寵物照護雲平台等都將陸續上線，可望開始貢獻營運。

睿生光電表示，寵物、工業相關應用其實從 2022 年初就開始投入初期開發、市場布局，因此預期工業檢測 AXI 將在今年下半年貢獻公司營收、獲利，至於寵物照護雲也預期會在下半年進行初步的上線試營運，隨著寵物經濟蓬勃發展，後續發展可期。

睿生光電董事長楊柱祥表示，公司目標是成為全球數位 X 光系統的「視網膜 / 眼睛」，在感測器技術 TFT-PD 部分，為使 X 光感測器的解析度提升、耗電量降低、移動檢測裝置更輕薄，並可應用於動態檢測領域，睿生已在 IGZO(氧化銦鎵鋅)、軟性基板產品技術領先同業，並提前布局 LTPS-APS 等技術，以使產品未來能適用在更高影格率的動態應用。

在醫療用 X 光影像檢測領域中，靜態產品使用的平板感測器以 TFT-PD 技術的產品為主，而過往動態的產品 (如心血管攝影、C-arm，牙科 Cone-Beam CT 等) 則主要採用 CCD 或 CMOS 技術，但 CMOS 產品在大尺寸檢測應用上成本相對高，而 CCD 產品成本相對高且裝置較為笨重。

睿生光電指出，新研發的 IGZO 技術可望使產品在原有大尺寸的優點上以較佳成本優勢切入動態檢測的應用領域，且隨著多個數位 X 光系統廠陸續發布採用 IGZO 的動態用新產品，預期使用 IGZO 產品的滲透率將快速的提升。

睿生在醫療領域深耕多年，目前在 X 光感測器市場保持龍頭地位，未來將持續發展智慧醫療市場，由硬體設計製造跨入軟體 AI 及智慧平台的服務，並且加速生態系布建，其中，看好工業用、生產線用 X 光檢測設備市場將出現快速的增長，將攜手業界合作夥伴發展製造場域的自動化 X 光檢測設備，計畫由流水線生產製造的檢驗切入，逐步進入半導體、鋰電池的精密檢查。

另一方面，群創董事長洪進揚今日也親自出席，他期許，睿生光電未來將在醫療市場中扮演不可小覷的力量，他更透露自四年前與楊柱祥共同規劃群創旗下的事業獨立化，睿生光電就是公司非常看好的明珠，也是集團多元事業布局的前哨站。