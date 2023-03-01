〈睿生光電轉上市〉今年營運拚優產業平均 最快本季轉上市

面板大廠群創 (3481-TW) 旗下小金雞睿生光電 (6861-TW) 今 (1) 日舉行上市前業績發表會，展望今年，董事長楊柱祥期許成長仍將優於產業平均，總經理李志聖則認為，醫療產業屬剛性需求，對今年營運審慎但不悲觀，據悉，睿生光電本季就將由興櫃轉上市。

睿生光電 2019 年成立後，陸續設立日本、美國、歐洲子公司，主要產品涵蓋數位 X 光感測器元件、模組以及數位 X 光檢測設備研發、設計與銷售等，2021 年股票公開發行並於興櫃掛牌交易，去年底經證交所董事會通過上市案，可望於 3 月底正式掛牌上市。

回顧過去三年，李志聖表示，睿生光電 2020 年營收大幅成長主因是來自 COVID-19 疫情所帶來的急單，2021-2022 年則進入調整期，不過在新技術、新應用持續拓展下，毛利率、獲利表現仍穩健成長，預期未來成長趨勢方向不變，且醫療產品受全球景氣波動的漣漪效應並不明顯，對營運並不悲觀。

根據市調機構 SPER Market Research 公司資料顯示，全球 X 光感測器的市場規模可望從 2021 年的 29.5 億美元成長到 2030 年的 53 億美元，年複合成長率達 6.79%；另外，市調機構 Fortune Business Insights 也指出，全球醫療影像市場的規模，預計將由 2020 年的 361.9 億美元成長至 2028 年的 565.3 億美元，市場規模龐大。

營運方面，睿生光電去年營收達 18.86 億元、年減 2.8%，毛利率 30.91%、年增 3.81 個百分點，營益率 4.57%、年減 0.82 個百分點，稅後純益 1.98 億元、年增 0.1%，每股純益 5.62 元。

產品組合方面，睿生光電去年 X 光平板感測器元件、模組各占約 78%、19%，其他則占約 3%，客戶方面，中國、日韓等亞洲國家占約 65.14%，北美也有 25.19%，至於歐洲與非洲、台灣也各有 7.06%、2.61%。