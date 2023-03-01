台灣之星總座賴弦五期滿辭任 中嘉執行長揭朝華接任

台灣大 (3045-TW)2 月底拍板合併台灣之星，台灣之星也啟動人事調整，今 (1) 日公告總經理賴弦五期滿辭任，由中嘉數位股份有限公司執行長揭朝華接任，人事案即日起生效。

台灣之星今日召開臨時董事會，通過現任總經理賴弦五任期屆滿請辭，由揭朝華接任新總座一職，公司表示，將借重揭朝華過去在電信產業的專業及豐富領導經驗，以穩定台灣之星組織運作，確保各項營運表現不受影響且持續成長。

揭朝華曾擔任台灣固網副總經理、凱擘有線電視技術長、台灣大哥大技術長、中嘉數位職行長等職務，擁有超過 30 年產業相關經驗，集行動網路、固網、有線電視專業於一身。

揭朝華表示，台灣之星是台灣電信產業的關鍵制衡力量，從 4G 時代走向 5G，不斷為消費者提供高 CP 值的電信服務，接下來將帶領台灣之星全體員工，繼續做對整個產業及為消費者好的事，讓台灣之星營運穩健且在市場上持續保有競爭力，以加速台灣電信產業開啟新篇章。

台灣之星指出，賴弦五任職總經理期間，帶領台灣之星於 2014 年正式加入高度飽和與寡占的台灣電信市場，在 4G 時代，帶動 4G 上網吃到飽資費平價化，讓台灣之星成為台灣電信產業快速進步的重要關鍵角色，短短三年就晉級電信第四強。

此外，5G 時代率領團隊取得 5G 入場門票，標得 3.5GHz 黃金頻段 40MHz，啟動 5G 網路佈建，為用戶提供更高品質的行動通訊服務與使用體驗。