今年民參公建商機估逾1700億元 促參金額有望創進10年新高

財政部去 (2022) 年促參簽約金額繳出亮眼成績，今年可望再接再厲，根據促參司預估，今年民間促參商機超過 1700 億元，其中光是促參的金額就有望超過 700 億元，如能順利簽約，將創下近 10 年新高。

財政部推動促參司今 (1) 日公布去年的促參成果，統計截至去年底民間參與公共建設簽約金額共 2828 億元，創下歷史新高，預計今年民間參商金額將超過 1700 億元以上，案源涵蓋綠能、醫療、長照與再生水等產業的公共建設。

財政部推動促參司司長李建賢表示，今年以來截至 2 月底，民間參與公共建設的招商合計已簽約 16 件、簽約金額約 187 億元，其中根據促參法簽約的有 4 件、簽約金額 60 億元；廣義促參的簽約也有 12 件、簽約金額約 127 億元。

在去年的促參成果部分，合計共簽約 139 件，簽約金額約 2828 億元，簽約金額為有統計以來歷史新高。

以部會來看，交通部總簽約金額達 503 億元居冠，經濟部則以 89 億元居次；六都中，高雄市因多功能經貿園區特貿三都更案 (北基地) 簽約金額 397 億元，總計 708 億元高居六都之冠，台北市 549 億元居次。另外，其他縣市以新竹市簽約金額 63 億元第一，新竹縣 44 億元第二。

促參司表示，根據促進民間參與公共建設法辦理者簽約 87 件、566 億元，去年的促參簽約金額為近 10 年新高，較 2021 年增加 283 億元、成長幅度高達 2 倍。

根據促參司統計，去年促參簽約金額前 5 名案件第一名為「台中市立老人復健綜合醫院 BOT 案」、簽約金額 157.05 億元，第二名為「台南市新市區統一大型物流中心 BOO 案」、簽約金額 53.98 億元，第三名則為「台北民生校區產學合作中心及校友 BOT 案」、簽約金額 50.64 億元。

另外，第四名為高雄市橋頭再生水廠 BOT 案、簽約金額 41.17 億元；第五名則是桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 計畫、簽約金額約 39.56 億元；合計前五大簽約金額共 342.4 億元，占促參簽約金額約 6 成。